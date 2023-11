شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق تطبيق المراسلة Sunbird لنظام أندرويد بعد وجود ثغرات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير انجادجيت أنه تم إغلاق تطبيق المراسلة Sunbird لنظام Android بعد مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية، وفقًا لما أوردته 9to5Google.

ويأتي هذا بعد أن تلقى التطبيق تدقيقًا متزايدًا عندما دخل في شراكة مع Nothing ليكون بمثابة أساس لتطبيق Nothing Chats الخاص بالشركة المصنعة للهواتف الذكية، ولم يكن تطبيق Nothing متاحًا إلا لمدة تقل عن يوم واحد قبل ظهور مخاوف الخصوصية المذكورة أعلاه وتم سحبه.

وقد اختفى التطبيق من متجر Google Play، على الرغم من أن الشركة الأم تقول إن هذا الإغلاق مؤقت، وفقًا لإعلان نُشر على Reddit.

وكان Sunbird منتجًا متخصصًا لم ينجح تمامًا، وقد سلط تعاون Nothing الضوء على هذه الحقيقة، لقد وعدت بالتشفير الكامل من طرف إلى طرف ولكن يمكن للعديد من المستخدمين استغلال نقاط الضعف للوصول إلى رسائل المستخدم الخاصة، على سبيل المثال عثر موقع 9to5Google على أكثر من 630 ألف ملف يستخدم هذه الثغرة الأمنية ولم يبدو آمنًا للغاية.

ورفضت Sunbird تلقي أسئلة بخصوص التكنولوجيا الأساسية للتطبيق ومخاوف الخصوصية ذات الصلة، وأغلقت دردشة Zoom عندما أصبحت الأمور ساخنة للغاية، وفقًا لما أوردته ArsTechnica. وقد دفع هذا المراسلين إلى الإشارة إلى أن شركة Sunbird ببساطة لم تكن "شركة جادة".

وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة آبل مؤخرًا أنها ستقدم الدعم للرسائل النصية RCS في عام 2024، مما يلغي تمامًا الحاجة إلى حلول بديلة مثل Sunbird في المقام الأول .

وعلى الرغم من مسح التطبيق نفسه من متجر Play، إلا أن الموقع الرسمي لـ Sunbird لم يذكر أي شيء عن إيقاف التشغيل، ولا يزال يتباهى بالتشفير الشامل الذي لا مثيل له للتطبيق، كما أن الشركة لم تصدر بعد بيانًا عامًا حول هذه المسألة.