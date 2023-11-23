شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـChromeOS لتسهيل تشغيل الألعاب على Steam.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل آخر تحديث لبرنامج ChromeOS الخاص بها على نطاق واسع، سيسهل تحديث Chrome OS 119 على مستخدمى كروم بوك ممارسة الألعاب على Steam مباشرة من التطبيقات.

وفى السابق، كان المستخدمون يحتاجون إلى امتلاك جهاز كروم بوك متوافق وتمكين علامة للوصول إلى ألعاب Steam لكن حاليا تم تعيين التحديث الأخير على التغيير.

يمكن لمستخدمى كروم بوك الذين لم يتلقوا التحديث بعد تثبيته يدويًا بأنفسهم، ولهذا يتعين على المستخدمين التحقق من الإعدادات لمعرفة ما إذا كان التحديث الأخير متاحًا لهم أم لا.

طريقة الوصول إلى ألعاب Steam على ChromeOS

بعد تثبيت تحديث ChromeOS 119، سيتمكن المستخدمون من العثور على أيقونة "ستيم" جديدة فى التطبيقات الخاصة بهم، كما سيتم فتح النقر على الأيقونة لتثبيت الإصدار الكامل من التطبيق، ويمكن أن يكون تقديم اختصار سريع لمثبت Steam وليس التطبيق الكامل خطوة جيدة لـ جوجل حيث لا يهتم جميع مستخدمى كروم بوك بلعب ألعاب "ستيم" على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم.

الميزات الأخرى القادمة إلى ChromeOS

بصرف النظر عن السماح للمستخدمين بالوصول السهل للعب ألعاب "ستيم" على جهاز كروم بوك، يضيف تحديث ChromeOS 119 أيضًا بعض التحسينات إلى Privacy Hub، كما ستسمح هذه التغييرات الجديدة للمستخدمين بتشغيل وإيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون مباشرة من المركز.

علاوة على ذلك، سيحصل مستخدمو كروم بوك بلس، أيضًا على خيار تمكين ميزة Google Drive File Sync الجديدة، كذلك يمكن تمكين هذه الميزة حتى إذا كان جهاز كروم بوك غير متصل بالإنترنت.

ما هو كروم بوك بلس؟

أطلقت جوجل الشهر الماضى فئة جديدة من أجهزة كروم بوك التى تحمل العلامة التجارية كروم بوك بلس، ووفقا لعملاق التكنولوجيا، فإن جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة ChromeOS فى هذه المجموعة ستلبى مجموعة من مواصفات الأجهزة التى حددتها الشركة.

تتضمن هذه المتطلبات معالجات Intel Core i3 من الجيل الثانى عشر (أو أعلى) أو سلسلة AMD Ryzen 3 7000 (أو أعلى)، وذاكرة وصول عشوائى (RAM) سعة 8 جيجابايت على الأقل وسعة تخزين 128 جيجابايت، وشاشة بتقنية IPS ودقة Full HD (أو أفضل)، وشبكة ويب. كاميرا بدقة 1080 بكسل (أو أعلى) مع ميزة تقليل الضوضاء المؤقتة.