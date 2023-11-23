شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة إصلاح جهاز AirPod.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صممت أبل AirPods للعمل بسلاسة مع جميع الأجهزة التي تدعم تقنية Bluetooth من Apple، وعادةً ما تعمل بشكل جيد، لكن هذا لا يعني أنها تعمل بشكل مثالي للجميع بنسبة مائة بالمائة من الوقت، وفقاً لموقع macrumors.

هناك مشكلة مزعجة بشكل خاص يمكن أن تحدث أحيانًا مع أي طراز من طرازات AirPods وهي عندما ينقطع اتصال AirPod بشكل متقطع أو يتوقف عن العمل تمامًا دون سبب واضح، إذا تعرضت لهذا الخطأ، فمن المفترض أن يساعدك اتباع الخطوات الموضحة أدناه في حله.

كيفية حل المشكلة :

1- قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad.

2- اضغط على اسم AirPods الخاص بك، أسفل شعار Apple ID مباشرةً، بدلاً من ذلك، اضغط فوق Bluetooth، ثم اضغط فوق أيقونة "i" بجوار AirPods الخاصة بك في القائمة.

3- قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل القائمة، ثم اضغط فوق "نسيت هذا الجهاز".

4- تأكد من وجود كلتا سماعتي AirPods في علبة الشحن الخاصة بهما وأن العلبة بها شحن.

5- حدد موقع الزر الصغير الموجود في الجزء الخلفي من العلبة، بالقرب من الجزء السفلي، إنه متناسق مع العلبة وبنفس اللون، لذلك قد تحتاج إلى الشعور به.

6- افتح غطاء علبة الشحن.اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من العلبة لمدة 15 ثانية على الأقل.

7- الآن، أغلق غطاء علبة AirPods ثم افتحه مرة أخرى.

إذا لم تحل الخطوات المذكورة أعلاه المشكلة، فحاول إعادة ضبط إعدادات شبكة جهاز iPhone الخاص بك، في القائمة الرئيسية لتطبيق الإعدادات، حدد عام ← إعادة تعيين ← إعادة ضبط إعدادات الشبكة، ثم حاول إعادة إقران AirPods عن طريق تكرار الخطوات أعلاه.