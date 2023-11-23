شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية تعيين جدول يوميات على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت Apple في iOS 17.2 تطبيق Journal الذي طال انتظاره إلى iPhone، والتى يسمح بتعيين جدول يوميات والحصول على تذكيرات عندما يحين وقت الكتابة، وفقاً لموقع macrumors.

يتيح لك تطبيق Apple's Journal تسجيل أفكارك وأنشطتك اليومية، ودمج البيانات مثل الصور والموسيقى التي تستمع إليها والتدريبات والمزيد، بالإضافة إلى أنه يقترح موضوعات للكتابة عنها.

أعلنت شركة Apple في يونيو 2023 أنها ستجلب تطبيق اليومية الخاص بها إلى iOS 17، وتم التأكيد منذ ذلك الحين على أن التطبيق مضمن في iOS 17.2، وهو متاح حاليًا للتنزيل كإصدار تجريبي.

عند تمكين الميزة، ستتلقى إشعارات مفيدة في الأيام التي اخترتها عندما يحين وقت الكتابة على ‌iPhone‌ الخاص بك، وتوضح لك الخطوات التالية كيفية إعداده في iOS 17.2.

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone‌ الخاص بك.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على "المجلة".

3- اضغط على جدول دفتر اليومية، ثم قم بالتبديل على مفتاح الجدول إذا لم يكن ممكّنًا بالفعل.

4- اختر وقتًا للكتابة، ثم اضغط على أيام الأسبوع التي تريد أن يتم إعلامك فيها عندما يحين وقت الكتابة.

خيار الجدولة ليس مجرد تذكير، بل يتعلق ببناء عادة، لذا، سواء أكان ذلك إشعارًا تذكيريًا لطيفًا تحتاجه في الصباح أو مطالبة قبل النوم، يمكنك تكييف الميزة مع روتينك الشخصي.