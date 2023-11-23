شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro وهاتف iPhone 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro وPro Max كخلفاء لهاتفى iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro وهاتف iPhone 6:

هاتف iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

هاتف iPhone 6

تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014.

الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم.

الوزن: يزن 129 جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية.

الشرائح: شرائح Apple A8 .

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.