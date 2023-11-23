شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز المخططات الاحتيالية النشطة خلال "الجمعة السوداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب يوم "الجمعة السوداء" ونشاط التسوق الذى يصاحبه، أصدر مركز الأبحاث الروسى كاسبرسكى تقريرًا جديدًا يكشف عن أحدث التهديدات السيبرانية التى تستغل عمليات التسوق عبر الإنترنت، حيث كشف التقرير عن حدوث أكثر من 13 مليون هجوم تصيد احتيالى متعلق بالمتاجر الإلكترونية فى عام 2023، إذ قلد المحتالون المتاجر الإلكترونية الشعبية، والعلامات التجارية الفاخرة، ومتاجر الأجهزة.

وفقًا لخبراء الشركة، تعتبر عمليات الاحتيال والتصيد الاحتيالى من أساليب المحتالين المفضلة لمحاولة كسب الأرباح المالية، ففى الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، تعرّفت كاسبرسكى على 30.803.840 هجوم تصيد احتيالى يستهدف التسوق عبر الإنترنت، وأنظمة الدفع، والمؤسسات المصرفية. واستخدم 43.5% من إجمالى هذه الهجمات (بالتحديد 13،390،142 هجومًا) منصات التجارة الإلكترونية كطعم.

منذ شهر أكتوبر الماضى، لوحظ تضاعف عدد أسماء النطاق التى تستخدم عبارة "الجمعة السوداء" بثلاثة أضعاف، وتتنوع مواقع الويب التى تستخدم هذه الأسماء من كونها متاجر إلكترونية مزيفة إلى نسخ مقلّدة مقنعة عن متاجر إلكترونية حقيقية.

كما تعرّفت كاسبرسكى على العديد من هذه المتاجر المزيفة التى تعرض الملابس، والأدوات، والأجهزة للبيع منذ بداية الخريف. واكتشفت كاسبرسكى أن أكثر المخططات الاحتيالية انتشارًا تركز على إنشاء متاجر توجه الأفراد للدفع مقابل منتجات لن يستلموها أبدًا.

يتضمن مخطط احتيالى آخر دفع الضحايا لربط بطاقاتهم البنكية بحجة الدفع مقابل بضائع يشترونها، وهو ما يسمح للمحتالين بسحب الأموال تدريجيًا وإفراغ حسابات الضحايا، مثلًا يتظاهر موقع ويب احتيالى بأنه منصة تسوق معروفة، ويستدرج الأفراد بعرض يقدم لهم قسيمة شرائية بقيمة 800 يورو مقابل 1.95 يورو فقط، وبما أنه لا وجود لهذه القسيمة الشرائية عادةً، يخسر الأفراد أموالهم لصالح المحتالين.

مثال على صفحة تصيد احتيالى تتظاهر بأنها منصة تسوق عبر الإنترنت

كشف خبراء كاسبرسكى أيضًا تنفيذ المحتالين لـ 240 ألف هجوم تصيد احتيالى باستخدام أسماء علامات تجارية كبرى مثل eBay، وWalmart، وAlibaba، إلى جانب منصات محلية مثل Mercado Libre، إذ تغرى احتمالية النجاح المحتالين بعملية سرقة أكبر، وبالتالى كسب أرباح أكثر، وتدفعهم إلى انتحال هوية العلامات التجارية الراقية.

يستهدف المحتالون عشاق التكنولوجيا أيضًا من خلال التظاهر ببيع منتجات وخدمات Apple فى فترة يوم الجمعة السوداء، حيث اكتشفت منتجات كاسبرسكى 2.8 مليون هجوم تصيد احتيالى من هذا النوع بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2023، كما يقع عدد من محبى ألعاب الفيديو ضحية عمليات احتيال تتظاهر ببيع منصات لعب، لكنها تسرق أموالهم بالمحصلة.

قالت أولجا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية فى شركة كاسبرسكى، : "تستهدف المخططات المخادعة مجال التسوق عبر الإنترنت بشكل رئيسى، لا سيما خلال المناسبات البارزة مثل الجمعة السوداء.

ويكثف المحتالون أنشطتهم حينها، مستفيدين من الزيادة فى تدفق الزوار على مواقع الويب ورغبة المتسوقين فى اغتنام الخصومات، لذا من الضرورى توخى الحذر واعتماد ممارسات آمنة على الإنترنت، فبذلك تحمى نفسك من التهديدات المحتملة خلال استفادتك من مزايا السوق الرقمي."

لمعرفة المزيد حول مشهد التهديدات المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت فى عام 2023، قم بزيارة موقع Securelist.com.

لاغتنام أفضل ما تقدمه عروض الجمعة السوداء هذا العام بأمان، نوصى باتباع إجراءات السلامة التالية:

لا تثق بأى روابط أو مرفقات تتلقاها عبر بريدك الإلكترونى، وتحقق جيدًا من هوية مرسلها قبل فتح أى منها.

تحقق جيدًا من صحة مواقع المتاجر الإلكترونية التى تزورها قبل ملء أى معلومات شخصية عليها، اسأل نفسك: هل الرابط الخاص بالموقع صحيح؟ وهل هناك أى أخطاء إملائية أو أخطاء فى التصميم؟

استخدم حل حماية موثوقًا لتحمى جميع الأجهزة التى تستخدمها للتسوق عبر الإنترنت.

إذا كنت ترغب فى شراء منتج من شركة غير معروفة، اقرأ مراجعات المنتج قبل اتخاذ أى قرار.

حتى أن اتخذت أكبر قدر من الحيطة، قد لا تعرف عن وقوعك ضحية للاحتيال قبل أن ترى كشف حسابك المصرفى أو كشف بطاقتك الائتمانية، لذلك لا تنتظر حتى تصل هذه الكشوفات إلى صندوق بريدك إذا كنت تحصل عليها ورقيًا، بل احصل عليها فورًا عبر الإنترنت وتأكد من شرعية جميع الرسوم التى خُصمت منك.

إذا تبين أن أحدها غير مشروع، فاتصل مباشرة بمصرفك أو شركة بطاقة ائتمانك لإصلاح المشكلة.