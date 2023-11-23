شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير خلفية جوجل الخاصة بك فى كروم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد جوجل كروم بسيطًا إلى حد ما، ولكن ليس من الضرورى أن يكون كذلك، إحدى الطرق لإضفاء الإثارة عليها هى تغيير المظهر العام بموضوع جديد.

ولا يمكنك تغيير خلفية علامة تبويب جديدة فحسب، بل يمكنك أيضًا تغيير الألوان العامة لعلامات التبويب وشريط الإشارات المرجعية والمزيد، وفقا لتقرير digitartlend.

ولا تعمل هذه الطريقة فى إصدار Microsoft Edge المستند إلى Chromium، كما أنها لا تغير مظهر موقع Google على الويب، وتنطبق هذه الطريقة فقط على Google Chrome، أفضل متصفح يمكنك تنزيله الآن، وصفحة "علامة تبويب جديدة" الخاصة به.

إليك كيفية تغيير خلفية Google الخاصة بك، ولكن قبل الضغط على، تأكد من تحديث Chrome، حيث أن الإرشادات التالية تعكس الإصدار 119 من Chrome والإصدارات الأحدث.

ابحث عن إعداد السمة

أولًا، سنرشدك إلى كيفية تغيير خلفية Google Chrome باستخدام أحد السمات، ونقوم هنا بتثبيت سمة يمكنك تنزيلها من سوق Chrome الإلكترونى، تشتمل السمات عادةً على صورة مخصصة تظهر على خلفية علامة التبويب الجديدة وألوان جديدة متناثرة فى جميع أنحاء المتصفح.

أولا، حدد موقع إعداد السمة فى Google Chrome ولفعل هذا:

الخطوة 1: حدد أيقونة تخصيص والتحكم فى Google Chrome ثلاثية النقاط الموجودة فى الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة 2: حدد خيار الإعدادات فى القائمة المنسدلة.

الخطوة 3: حدد المظهر المدرج على اليسار.

الخطوة 4: اختر السمة المدرجة على اليمين، وينقلك هذا الإجراء إلى سوق Chrome الإلكتروني.

اختر الموضوع الخاص بك

يتم فتح قسم السمات فى سوق Chrome الإلكترونى فى علامة تبويب جديدة. إليك ما يجب فعله بعد ذلك.

الخطوة 1: تصفح السمات العديدة المتوفرة فى المتجر مقسمة حسب فئات واسعة، الصورة الأساسية التى تراها هى عادةً الصورة التى ستظهر كخلفية لعلامة التبويب الجديدة، لذا يمكنك استخدامها كدليل لاختيار الصورة، وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فهذه هى موضوعاتنا المفضلة.

الخطوة 2: بمجرد تحديد المظهر، تأكد من مراجعة صور المعاينة والمراجعات الخاصة به، وسيوفر لك قسم الدعم (إذا كان متاحًا لهذا الموضوع) معلومات حول المشكلات (إن وجدت) التى واجهها المستخدمون أثناء استخدام القالب.

الخطوة 3: تذكر أن معظم السمات تمتد ألوانها وأنماطها عبر نافذة المتصفح وعلامات التبويب، لذا قم بإلقاء نظرة على المظهر الكامل قبل التثبيت.

إضافته إلى كروم

بعد ذلك، حان الوقت لإضافة المظهر الخاص بك إلى Chrome. إليك ما يجب فعله:

الخطوة 1: إذا وجدت شيئًا يعجبك، فحدد الزر الأزرق إضافة إلى Chrome.

الخطوة 2: عندما يطبق Chrome السمة، يجب أن يكون هذا الزر الآن هو "إزالة من Chrome، وسترى أيضًا زر تراجع أزرق لإزالة السمة.

الخطوة 3: قم بإلقاء نظرة على المظهر الجديد الخاص بك، والذى يقوم تلقائيًا بتغيير مظهر المتصفح، قد يتغير لون علامات التبويب أو لا يتغير لونها، وإذا قمت بفتح علامة تبويب جديدة، فيجب أن تشاهد الصورة الأساسية للموضوع.

الخطوة 4: معرفة ما إذا كان المظهر العام يعجبك فى بعض الأحيان قد يعجبك الصورة، ولكن ليس ما تفعله بعلامات التبويب أو الألوان التى تضيفها عبر المتصفح، وإذا كان الأمر كذلك، فحدد زر تراجع أو عد إلى المظهر فى قائمة الإعدادات وارجع إلى المظهر الافتراضي.