تكنولوجيا: ‏MSI تطلق شاشة MD272QX بحجم 27 بوصة ودقة 2K ومعدل تحديث 100 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة MSI شاشة Modern MD272QX، وهي شاشة بحجم 27 بوصة مصممة للعمل المكتبي والإبداعي. وتأتي هذه الشاشة بلونين: الأسود (MD272QXP) والأبيض (MD272QXPW).

تحتوي MSI Modern MD272QX على شاشة IPS بدقة 2K مع معدل تحديث 100 هرتز للحصول على مرئيات سلسة. وتوفر الشاشة مواصفات رائعة مثل سطوع 400 نتس ونسبة تباين 1000:1 وتغطية التدرج اللوني RGB بنسبة 100%، مما يجعلها رائعة للمهام التي تتطلب دقة الألوان والوضوح.

كما توفر الشاشة منفذ USB-C مع توصيل طاقة بقدرة 65 واط، مما يتيح سهولة الاتصال بأجهزة الحواسب المحمولة وأجهزة MacBook والهواتف الذكية باستخدام كابل واحد، وهذا يقلل من فوضى الكابلات. بالاضافة إلى انها تتميز بمنافذ HDMI و DP للتوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة.

تتضمن شاشة MD272QX برنامج الإنتاجية الذكي (PI) من MSI مع وظيفة KVM، مما يسهل مشاركة لوحة المفاتيح والفارة بين الحاسب المحمول والحاسب المكتبي لتحسين الإنتاجية وتنظيم مساحة العمل. كما أن لديها مكبرات صوت مدمجة بقوة 3 واط.

وتعطي الشاشة الأولوية لرفاهية المستخدم من خلال تقنية EyesErgo، التي تتميز بتقنية Less Blue Light PRO، وتقنية مضادة للوميض، ووظيفة فحص العين لتقليل إجهاد العين. ويوفر الحامل إمكانية ضبط الإمالة والدوران والدوران والارتفاع من أجل مشاهدة مريحة.

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