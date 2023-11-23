تكنولوجيا: إطلاق لوحة المفاتيح الميكانيكية Cherry KC 200 MX مع مفاتيح MX2A مقابل 89.99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Cherry، الشركة الرائدة في تصنيع لوحات المفاتيح، لوحة المفاتيح الميكانيكية الجديدة KC 200 MX، بسعر 89.99 دولار، وهي متوفرة الآن على Amazon و JD.com.

تتميز لوحة المفاتيح بكونها أول لوحة تتميز بأحدث مفاتيح MX2A من Cherry، مما يوفر للمستخدمين خيارات مفاتيح MX2A Silent Red وMX2A Brown.

وتتميز KC 200 MX ايضًا بتصميمها الدقيق والبسيط المكون من 108 مفتاح مع مفاتيح اختصار إضافية فوق لوحة المفاتيح الرقمية، بما في ذلك مفتاح الآلة الحاسبة.

وعلى الرغم من ميزاتها المتقدمة، إلا أن لوحة المفاتيح لا تدعم تأثيرات إضاءة RGB ولا تتضمن قرص أو مقبض.

تم تصميم لوحة المفاتيح بأقدام مضادة للانزلاق، وقدرات مضادة للظلال، وهي تتميز بوقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. كما يمكن للمستخدمين تخصيص مفتاح Fn والاختصارات باستخدام برنامج Cherry Keys، هذا وبالاضافة إلى أن لوحة المفاتيح متوافقة مع Palmrest Ergo.

تمثل محولات MX2A، التي تم تقديمها في شهر أغسطس، جيلًا جديدًا من محولات MX ذات الحجم القياسي. وهي تهدف إلى توفير انتقال أكثر سلاسة للمفاتيح وتجربة كتابة محسنة مع صوتيات أفضل.

تتمتع هذه المفاتيح بعمر افتراضي يزيد عن 100 مليون ضغطة مفتاح وهي متوفرة في خيارات متنوعة مثل الأحمر والبني والأسود والفضي والأحمر الداكن.

تحتوي المفاتيح على تصميم زنبركي مبتكر لتقليل تلامس الزنبرك أثناء الضغط على المفاتيح وتتميز بـ “تيجان” مضلعة لتعزيز الدقة والاتساق. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستخدم تكنولوجيا تلميع الماس لتحسين سلاسة نظام السكك الحديدية.

تتميز لوحة المفاتيح KC 200 MX بتصميم قوي للوحة معدنية مؤكسدة أنيقة ومتينة، وهي لا تحتوي على إضاءة داخلية ولكنها تشمل مصابيح LED بيضاء اللون لمفاتيح CAPS LOCK وSCROLL LOCK وNUM LOCK.

تلبي لوحة المفاتيح هذه احتياجات الكاتبين واللاعبين والمبرمجين، مما يوفر دقة وراحة استثنائية.

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