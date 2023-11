شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد شركة ChatGPT لرفضها الدفع مقابل استغلال حقوق الملكية الفكرية لغير الروائيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت شركة OpenAI لدعوى قضائية أخرى تتهمها باستخدام الملكية الفكرية لأشخاص آخرين دون إذن لتدريب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها ، وتحدد الدعوى أيضًا شركة مايكروسوفت كمدعى عليه.

وتم تقديم الشكوى من جانب جوليان سانكتون نيابة عن مجموعة من المؤلفين غير الروائيين الذين قالوا إنهم لم يحصلوا على تعويض مقابل استخدام كتبهم ومجلاتهم الأكاديمية في تدريب النموذج اللغوي الكبير للشركة ، وفقا لتقرير engadget.

ويذكر المؤلفون في الدعوى القضائية كيف أمضوا سنوات في "تصور إبداعاتهم والبحث عنها وكتابتها"، ويتهمون OpenAI وMicrosoft برفض الدفع للمؤلفين أثناء بناء شركة "تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من خلال الاستيلاء على الأعمال الإنسانية المجمعة دون إذن"

وتقول الشكوى إن الشركات تتظاهر بعدم وجود قوانين حقوق الطبع والنشر، وقد "تمتعت بمكاسب مالية هائلة من استغلالها للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر".

سانكتون هو مؤلف كتاب Madhouse at the End of the Earth: The Belgica’s Journey Into the Dark Antarctic، والذي يحكي قصة البقاء الحقيقية لبعثة قطبية عام 1897 التي علقت في المحيط وسط شتاء بارد في القطب الجنوبي وأمضى سانكتون خمس سنوات وأنفق عشرات الآلاف من الدولارات في البحث وكتابة الكتاب. "مثل هذا الاستثمار للوقت والمال أمر ممكن بالنسبة للمدعي سانكتون والكتاب الآخرين لأنه مقابل جهودهم الإبداعية، يمنحهم قانون حقوق الطبع والنشر "مجموعة من الحقوق الحصرية" في أعمالهم، بما في ذلك "حقوق إعادة إنتاج العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر" وفقا للدعوى.

كما لاحظت Forbes قول OpenAI سابقًا أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT لا يشكل "عملًا مشتقًا"، وبالتالي لا ينتهك أي حقوق طبع ونشر ، وتعد الدعوى القضائية التي رفعتها شركة Sancton هي مجرد أحدث شكوى ضد الشركة بشأن استخدامها للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب التكنولوجيا الخاصة بها.

في وقت سابق من هذا العام، رفع كاتب السيناريو والمؤلف أيضًا مايكل شابون دعوى قضائية ضد OpenAI لنفس الشيء، كما فعل جورج آر آر مارتن، وجون غريشام، وجودي بيكولت، ورفعت الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان دعوى قضائية ضد OpenAI وMeta أيضًا، وتسعى سانكتون الآن للحصول على تعويضات قضائية لجميع المدعى عليهم في الدعوى الجماعية المقترحة.