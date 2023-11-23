تكنولوجيا: سوق الهواتف الذكية العالمي ينتعش بعد عامين من التراجع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أخيرًا، كسر سوق الهواتف الذكية العالمي الهبوط المستمر منذ 27 شهرًا. وقدم القطاع، الذي نما بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، صورة إيجابية لأول مرة منذ يونيو 2021.

وكان مصدر النمو هو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تليها الصين والهند مباشرة. وفي الصين على وجه الخصوص، زاد الاهتمام بالهواتف الذكية بشكل ملحوظ، خاصة بعد إصدار سلسلة Huawei Mate 60.

علاوةً على ذلك، مع إضافة سلسلة iPhone 15، أصبح الارتفاع حتميًا. وهذا ذكّرنا بالأيام التي كانت فيها المنافسة شرسة بين أبل وهواوي.

يتوقع الخبراء نمو سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الأخير من عام 2023. وقد يشير ذلك إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية على شركات تصنيع الهواتف أصبح ضئيل.

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