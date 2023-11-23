شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفى أبل يتقدمون بشكوى ضد الشركة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزعم المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) أن شركة آبل رفضت مجموعة من المزايا الجديدة للموظفين النقابيين فى متجرها فى توسون بولاية ماريلاند، وفقًا لشكوى تم تقديمها الأسبوع الجارى.

وفي الشكوى، يزعم NLRB أن شركة آبل لم تقدم المزايا المحسنة لعمال توسون بهدف تثبيط الموظفين الآخرين عن الانضمام إلى النقابات، وتشمل بعض هذه المزايا الجديدة خيارات جديدة للرعاية الصحية، واشتراكًا مجانيًا في كورسيرا، ورسومًا دراسية مدفوعة مسبقًا في بعض الكليات.

وأصبح متجر أبل في توسون أول موقع بيع بالتجزئة لشركة ابل في الولايات المتحدة ينضم إلى النقابة العام الماضي من خلال تصويت تاريخي للانضمام إلى الرابطة الدولية للميكانيكيين والعمال (IAM).

وقدمت شركة آبل مزاياها الجديدة لأول مرة في أكتوبر 2022، وبمجرد أن علم العمال في توسون بأنه تم استبعادهم، كتبوا رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل Tim Cook للتعبير عن خيبة أملهم وقدموا شكوى إلى NLRB .

وقال نائب الرئيس العام لـ IAM Eastern Territory ديفيد سوليفان في بيان، "يسعدنا أن NLRB قد أدرك أهمية دعم حقوق أعضاء IAM CORE وضمان احترام جميع أصحاب العمل، بغض النظر عن حجمهم، لقوانيننا الفيدرالية"

كما قدمت نقابة العمال شكوى ضد شركة أبل نيابة عن موظفي توسون في يوليو، زاعمة أن الشركة قامت "بتحركات متعمدة لعرقلة" تقدمهم، وسيتم عقد جلسة استماع بشأن هذه التهمة الأخيرة غير العادلة بشأن ممارسة العمل أمام قاضي القانون الإداري في NLRB في 20 فبراير 2024، ويسعى NRLB إلى "قراءة الإشعار" لإبلاغ العمال بنتائجه "من بين سبل الانصاف الأخرى العادلة والمناسبة.

وبالإضافة إلى توسون، صوت عمال شركة أبل في أحد متاجر مدينة أوكلاهوما لصالح الانضمام إلى نقابة عمال الاتصالات الأمريكية (CWA) العام الماضي، ولم تكن شركة آبل هي الأكثر تقبلاً للنشاط النقابي حتى الآن، حيث أفادت وكالة بلومبرج في وقت سابق من هذا العام أن مديري المتاجر عقدوا اجتماعات في محاولة لتحذير العمال من "مخاطر" الانضمام إلى النقابات.