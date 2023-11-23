تكنولوجيا: إطلاق جهاز الألعاب المحمول Anbernic RG35XX Plus قريبًا بميزات حديثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Anbernic لطرح الإصدار القادم من RG35XX Plus، وهي نسخة مطورة من وحدة الألعاب المحمولة الشهيرة RG35XX.

وفي حين ان حجم الشاشة سيظل 3.5 بوصة، إلا ان ميزة التشغيل المزدوج تتيح للمستخدمين التبديل بسلاسة بين نظام Anbernic OS ونظام Black Seraph’s Garlic OS. وعلى الرغم من أن أندرويد يعد خيارًا، إلا أنه لن يتم تثبيته مسبقًا.

سيسعد عشاق الألعاب بمعرفة المزيد عن التوافق الموسع لجهاز RG35XX Plus، الذي أصبح الآن قادرًا على تشغيل ألعاب PSP و Nintendo DS و Dreamcast.

وتشير التسريبات أيضًا إلى قالب جديد لباب البطارية، مما يشير إلى إمكانية وجود بطارية قابلة للإزالة بسعة أكبر تبلغ 4500 مللي أمبير، وهذا يضمن لعبًا ممتدًا.

ومن خلال معالجة تعليقات المستخدمين، تعد Anbernic بـ “بيئة عمل أفضل” مع تعديلات على تصميم زر الكتف. ويمتد تعدد استخدامات الجهاز إلى مخرج HDMI، مما يتيح اتصالاً سلسًا بالتلفزيون، ودعم وحدة تحكم Bluetooth لتجارب الألعاب المشتركة.

من المقرر طرح الجهاز للبيع المسبق في 25 نوفمبر 2023، الساعة 18:00 بتوقيت بكين، ومن المتوقع أن يكون سعر RG35XX Plus تنافسيًا.

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