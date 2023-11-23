اغتنم الفرصة عروض GeForce RTX لتحصل على جهاز مكتبي او لابتوب لا مثيل له

سلسلة GeForce RTX 40 الموجودة في اجهزة الكمبيوتر واللابتوب هي أقوى وأسرع وأكثر كروت الشاشة تقدمًا لكل من صناع المحتوى واللاعبين والطلاب، باستغلال الذكاء الاصطناعي في تحسين وظائف الكروت، هذا متاح فقط الآن على كروت RTX لأجهزة الكمبيوتر واللابتوب لتحسين تجربة اللاعبين خاصة مع RTX 40 وتقديم أداء لا مُنافِس له باستعمال الذكاء الاصطناعي

لماذا تختار أجهزة كمبيوتر ولابتوب GeForce RTX 40

ان كنت طالب او لاعب او صانع محتوى فهذه الاجهزة ستوفر لك سرعات كبيرة، وأفضل أداء ممكن على الإطلاق، غير ان اللابتوب بكروت RTX 40 يعطيك عمر بطارية أكبر وتجربة أسرع بكثير بفضل تقنية NVIDIA الأفضل التي تُسمى Max-Q، غير ان أجهزة الكمبيوتر واللابتوب التي تعمل بكروت RTX 40 تقدم أفضل تجربة أداء وواقعية ممكنة بفضل تقنية NVIDIA DLSS 3 ومميزات تتبع الأشعة، يمكنك توقع أداء أقوى حتى 4 مرات مع DLSS 3 ورسومات اكثر واقعية بدون التضحية بأداء جهازك نهائيًا.

اذا كنت تلعب أي من الألعاب التنافسية يمكنك ان تطلق أقوى ما لديك عن طريق استحدام اعلى معدل إطارات بفضل كروت NVIDIA GeForce RTX 40 وافضل استجابة ممكنة عن طريق تقنية NVIDIA Reflex المهمة جدًا ان اردت ان تلعب ألعاب تنافسية قوية مثل Overwatch 2 وCounter Strike 2 وValorant وFortnite وعديد الألعاب الأخرى.

في الفيديو بالأسفل يمكنك مشاهدة لعبة Overwatch2 على لابتوب يعمل بكارت GeForce RTX 4090 بمعدل إطارات 300 اطار بالثانية ومعدل تأخر 18 مللي ثانية بدقة 1440p مع تقنية NVIDIA Reflex واعلى اعدادات

لصانعي المحتوى ولجانب صناعة المحتوى الخاص بك توفر لك NVIDIA تجربة كبيرة مذهلة، كروت RTX مع تعريفات NVIDIA Studio تساعدك على الحصول على ايقاع عمل اسرع بشكل كبير واكثر اعتمادية، يمكنك الاستمتاع باستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتطبيقات المُدعمة به على كروت RTX وتطبيقات NVIDIA الحصرية المجانية مثل Canvas وBroadcast وOmniverse

حتى ان كنت من طلاب STEM فستجد ان كل برامج STEM الأشهر تعمل على الذكاء الاصطناعي الأفضل بفضل كروت RTX القوية، أي انه يمكنك الإنتهاء من أعمالك المختلفة بسهولة وبسرعة كبيرة.

كروت GeForce RTX 40 الاختيار الأمثل داخل اللابتوب واجهزة الكمبيوتر

تلخيصًا للأمر فكروت RTX 40 سواء كانت بداخل أجهزة اللابتوب او أجهزة الكمبيوتر فهي تعيد صياغة حدود الأداء والطاقة، خاصة عندما يتم تزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأفضل التي تقوم بتقوية الأداء بشكل كبير وتزيد من تجربة الألعاب لأقصى ما يمكن، بمعالجة الرسومات بشكل شبه واقعي والحصول على معدلات إطارات غير مسبوقة، يمكنك توديع فكرة ان يكون لديك أكثر من جهاز للعمل فأجهزة لابتوب RTX 40 واجهزة الكمبيوتر تتعامل مع الألعاب وصناعة المحتوى والمذاكرة والدراسة في وقت واحد، هذه أجهزة يمكن ان نعتبرها كحلول متكاملة لحياتك بين الإبداعية والإنتاجية والترفيه، كل شيء في جهاز قوي واحد.

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