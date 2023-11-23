تكنولوجيا: إطلاق شاشة AOC U27N10R بحجم 27 بوصة ودقة 4K مقابل 1599 يوانًا (223 دولارًا)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة AOC شاشتها الجديدة التي تحمل رقم الطراز U27N10R، والتي تستهدف المحترفين ومستخدمي المكاتب، بسعر أولي يبلغ 1599 يوانًا (223 دولارًا).

تتميز شاشة AOC U27N10R بحجم 27 بوصة ودقة 4K البالغة 3840 × 2160 بكسل. كما تدعم الشاشة أيضًا معدل تحديث 60 هرتز و HDR 400.

تتميز الشاشة بدقة الألوان الممتازة وتغطية التدرج اللوني، وهو أمر مهم لتصميم الرسوم وتحرير الفيديو. وهي تغطي 100% من الوان RGB و 95% من التدرجات اللونية DCI-P3 بدقة ألوان تبلغ ΔE＜2.

تتم معايرة الألوان الاحترافية قبل مغادرة المصنع، مما يضمن إعادة إنتاج الألوان بدقة والقضاء على مخاوف تشويه اللون.

ومن حيث التصميم، تتميز الشاشة بإطار نحيف ثلاثي الجوانب، مما يوفر مظهرًا أنيقًا وعصريًا. كما أنها مزودة بمجموعة من خيارات الاتصال، بما في ذلك منافذ HDMI 2.0 المزدوجة، ومنفذ DP 1.4، ومنافذ USB 3.2 Gen1 المزدوجة، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومنفذ USB-C كامل المواصفات يدعم توصيل الطاقة بقوة 65 واط.

وهذا من شأنه ان يجعل الشاشة متعددة الاستخدامات لتوصيل الأجهزة المختلفة، بدءًا من محركات الأقراص الثابتة الخارجية وحتى لوحات المفاتيح، والمساعدة في الحفاظ على مساحة عمل خالية من الفوضى.

تعد شاشة U27N10R أيضًا سهلة الاستخدام من حيث بيئة العمل. وهي تأتي مزودة بحامل قابل لضبط الارتفاع وقابل للدوران بقاعدة مربعة، مما يسمح للمستخدمين بضبط الشاشة كما يرغبون.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بإضاءة زرقاء منخفضة وتكنولوجيا خالية من الوميض، وهو أمر ضروري لتقليل إجهاد العين أثناء ساعات العمل الطويلة.

توفر الشاشة أيضًا إمكانية تبديل KVM، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الأجهزة المختلفة باستخدام إعداد شاشة واحدة ولوحة مفاتيح والفارة.

يمكن شراء الشاشة في الصين من موقع JD.com.

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