شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم فضاء: من المؤكد أن الكائنات الفضائية موجودة فى عالمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور Aderin-Pocock، الذى يقدم البرنامج العلمى The Sky At Night، إن الحجم الهائل للكون يعني أنه يجب أن تكون هناك حياة خارج كوكب الأرض، وفقا لتقرير thesun.

وقال الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، "لقد سُئلت: هل هناك كائنات فضائية؟ سأقول نعم بالتأكيد تقريبًا، وهناك 300 مليار نجم فى مجرتنا درب التبانة".

وأضاف، "كل واحدة منها هي شمس مثل شمسنا، والآن، في السنوات العشر الماضية، اكتشفنا كواكب خارجية تدور حول تلك النجوم".

نظرًا لأن أقرب نجم يبعد عنا 40 تريليون كيلومتر، فإننا نحتاج إلى تلسكوبات كبيرة جدًا لرؤية الكواكب، لكننا اكتشفنا حوالي 5000 حتى الآن.

وأوضح العالم، "وكلما نظرنا أكثر، كلما رأينا أكثر، لذلك يبدو أن معظم النجوم لديها كواكب تدور حولها ، لذلك لنفترض أن نجوم مجرتنا البالغ عددها 300 مليار نجم تحتوي في المتوسط ​​على كوكبين، وفي الكون كله هناك 200 مليار مجرة".

وأكد، "أعتقد أننا سنكون مغرورين إذا اعتقدنا أننا وحدنا، وكلما نظرنا أكثر، كلما أدركنا أننا أقل أهمية."