Waze ضد Google Maps وApple Maps ما هو تطبيق الخرائط الأفضل؟

Waze وGoogle Maps وApple Maps مقارنة لا تخلو من الصدام، كل تطبيقات له مميزاته والنقاط التي تجعله أفضل اختيار لك، لكن هذا من الكلام المنتشر على الإنترنت فقط، لكن التجربة الحقيقية توضح وجود فارق كبير بين هذه التطبيقات وبعضها، تحديدًا بين Waze والتطبيقين الآخرين؛ حيث انهما في مستوى آخر او يزيدان في القوة عنه بمراحل عديدة، كيف ذلك؟ هذا ما سنناقشه في هذا المقال بالتفصيل في مقارتنا بين أكبر 3 تطبيقات خرائط على الإنترنت

Google Maps ضد Waze ضد Apple Maps – من ينتصر

دقة الخرائط

تعد دقة الخرائط أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار تطبيق خرائط، هذا أمر يعتمد على المعلومات التي توفرها كل خريطة بالنسبة للطريق نفسه وبالنسبة للأماكن التي ستمر بها والمتاجر والهيئات المختلفة؛ أعني انه كلما كانت الخريطة تعرض تفاصيل أكثر حول كل منطقة والأماكن التي توجد بهذه المنطقة كلما كانت الخريطة افضل، الخريطة الأفضل هنا يجب ان تعرض عدة نقاط مهمة من الضروري ان تتواجد في التطبيق، اولها ان تحمل عرض صحيح للطرق وأي طرق تتوفر باتجاه واحد وأي الطرق سريعة والسرعة القصوى لكل طريق، لا نريد ان يعرض تطبيق الخرائط بأخطاء كثيرة بالتأكيد.

يوفر Google Maps خرائط أكثر دقة من Waze؛ حيث تحتوي خرائط جوجل على معلومات أكثر تفصيلاً، بما في ذلك أسماء الشوارع والطرق الجانبية والنقاط المثيرة للاهتمام وكذلك الأماكن والمتاجر في كل شارع، كما أنها تتحدث بمعدل أفضل كل فترة ويتم مراجعتها بشكل تدريجي؛ يمكنك مثلًا ان تقوم بإعطاء معلومات خاصة عن مكان معين مثل متجر البقالة على رأس الشارع، ستقوم جوجل بمراجعة هذه المعلومات والتأكد من كونها حقيقية واضافتها للخريطة بسهولة.

بالنسبة لـApple Maps فهو كذلك متفوق على Waze في هذه الناحية؛ حيث انه كذلك يحصل على مراجعة كبيرة من قبل المطورين، كما يتم تجديد كل المعلومات الموجودة عليه بشكل دوري خاصة بمشاركات المستخدمين، كما انه يقدم معلومات كل طريق وكل شارع بتفاصيل مطلوبة، بمعلومات أكثر، لذلك فهذه الناحية مهمة فتطبيق Waze في المقارنة لا يعرض كل التفاصيل المطلوبة، فيمكن القول في هذه الفقرة ان تطبيقي Google وApple يحملان تجربة دقة خرائط أفضل

التوجيهات والملاحة Navigation

من المهم في نقطة الملاحة ان تستطيع الخرائط وصف الطريق لك بأكثر دقة ممكنة وبأقل أخطاء، عند السفر واستخدام الـ Navigation من الخرائط فيجب على التطبيق ان يعرض لك أسرع طريق ممكن تصل من خلاله الى وجهتك وذلك عن طريق دراسة الطريق والمسافة التي ستقطعها ومستوى الزحام، اعني ما فائدة ان يقترح التطبيق لي اسرع طريق لكن يغفل عن الزحام فأجد ان الوقت الذي سأوفره بالذهاب عن طريق اسرع الشوارع يضيع بشكل أكبر بسبب الزحام وعدم القدرة على الحركة، في نفس الوقت تكون هناك القدرة على تغيير الطريق واعادة التوجيه في حالة اخطأ السائق في طريقه، بدون هذه المعلومات لا يمكن الوثوق في التطبيق بشكل كامل.

يوفر Google Maps توجيهات أكثر دقة من Waze؛ حيث تأخذ خرائط Google Maps في الاعتبار عوامل أكثر عند حساب المسار الأمثل، بما في ذلك حركة المرور والظروف الجوية، كما أنها توفر خيارات أكثر للمستخدمين، مثل القدرة على اختيار مسار أسرع أو أقصر أو أكثر أمانًا او حتى مسار أطول ان كنت تبحث عن طريق معين لتمشي به، كما يمكنك تحديد أماكن تقف بها، كأنك مثلًا لديك رحلة سفر وستريد الوقوف في استراحة معينة في الطريق لكنها ليست بالطريق الأساسي بالكامل، فسيخبرك التطبيق اين تقف ومن اين تذهب وهذا افضل بكثير.

Apple Maps كذلك له مميزات خاصة به في عالم الملاحة والتوجيهات، حيث كخرائط جوجل يستطيع ان يعرض لك التطبيق الطريق الأسرع لوجهتك مع مراعاة الزحام والحالة المرورية بالإضافة الى الطرق الأسرع بشكل عام بعد ذلك واعادة توجيه الطريق بما يناسبك، على عكس Waze الذي لا يحمل مرونة كبيرة في التعامل مع الطرق والملاحة فتتفوق جوجل وApple عليه بشكل كبير في هذه النقطة.

الميزات الإضافية

الميزات الإضافية في التطبيقات أيضًا عامل مهم، كل التطبيقات الـ3 تحتوي على العديد من المزايا كعرض الطريق بأكثر من شكل سواء صورة للطريق كخريطة او عرضه على شكل تضاريس الطريق والمنطقة بصورة للقمر الصناعي في وضع ليلي او وضع مضيء، اعني ان الخرائط كاملة في الـ3 تطبيقات من ناحية الميزات الأساسية، لكن هناك ميزات اضافية تحصل عليها تطبيقات Google وApple تجعلها متفوقة على Waze بشكل أكبر.

من ناحية Apple فهناك امكانية عرض الخرائط بشكل ثلاثي الأبعاد وتخصيص الخريطة كما تحب، شيء مثل المعالم الموجودة حول العالم، تخيل الأهرامات مثلًا بدل من ان تُعرض بشكل ثنائي الأبعاد بلا تفاصيل كاملة يمكنك ان تشاهدها مجسمة ثلاثية الأبعاد على شاشة هاتفك وهذه ميزة رهيبة، مع امكانية التجول في الشوارع عن طريق الخرائط، هذا طبعًا بوجود Siri كمساعد شخصي للخريطة تستطيع استعمالها والوصول اليها بسهولة.

من ناحية Google فقد دمجت جوجل الذكاء الاصطناعي في خرائطها بالكامل وقد اصبحت الخرائط نوعًا ما نسخة من برنامح البحث، لم تعد الآن بحاجة ان تبحث عن مطعم بيتزا في التطبيق، بل ابحث عن شيء لتفعله في منطقتك، لنقل انك سافرت الى مدينة مثل الإسكندرية وتريد ان تقضي وقتًا لطيفًا، فقط قم بكتابة Things to do in Alexandria وستبحث الخريطة عن افضل الاماكن التي يمكنك الذهاب اليها والتنزه بها، مع الكثير من التنظيم واستغلال الذكاء الاصطناعي تتحول Google maps الى برامج خرائط مذهلة فعلًا

Waze ليس الأفضل مقارنة بخرائط Google Maps وApple Maps

هذا شيء سهل الاستنتاج، جوجل وابل يتفوقان بشكل كبير على Waze بسبب كمية المميزات التي يمكنك الحصول عليها من هذه التطبيقات، غير الدقة والأسباب الأخرى التي تجعلهم في مستوى آخر للتجربة، لكن بالمقارنة بين Google وApple فإن مستوى التطبيقين مرتفع جدًا لكن تملك Google ميزة انها اقوى في وطننا العربي وتدعم طرق أكثر ومعلومات اكثر من Apple، في السوق الأمريكية مثلًا يمكنك توقع ان تكون Apple افضل من جوجل في أماكن عديدة لكن في وطننا العربي لازالت جوجل هي الأفضل حتى الآن.