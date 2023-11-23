شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. أول هبوط عمودى لصاروخ فضاء فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق صاروخ Blue Origin هبوط تاريخي في مثل هذا اليوم منذ 8 سنوات فقط، في 23 نوفمبر 2015، حيث كانت جميع الصواريخ مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط في هذا الوقت، حتى صواريخ SpaceX، حتى غيرت Blue Origin المفهوم إلى الأبد.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه بعد إطلاق كبسولة نيو شيبرد بأمان إلى الفضاء، بدأ الصاروخ في العودة إلى الأرض.

هبط الصاروخ نحو منصة الهبوط، وأطلقت الكبسولة محركاتها لإبطاء سرعتها، وهبطت بهدوء على الأرض، وكان هذا أول هبوط عمودي في التاريخ.

ويعني هذا الإنجاز أنه يمكن إعادة استخدام الصواريخ في مهام متعددة، مما يوفر المال ويقلل النفايات.