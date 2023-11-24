شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تحدث برنامج الذكاء الاصطناعى Bard AI لتحسين فهم مقاطع يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت جوجل برنامج الدردشة Bard AI حتى تتمكن من إجراء محادثات أعمق وأكثر فائدة معه، عندما يتعلق الأمر بمقاطع فيديو YouTube، وفقا لتقرير engadget.

وأعلنت الشركة، أنها قامت بتوسيع إمكانيات ملحق Bard على YouTube بحيث يتمكن الذكاء الاصطناعي التوليدى عند تمكينه، من فهم بعض محتوى الفيديو.

وقالت جوجل إنه سيكون بإمكانك أن تسأل Bard عن عدد البيض الذي تم استخدامه في مقطع فيديو لوصفة كعكة زيت الزيتون.

كما اقترحت Android Authority، فمن المحتمل أيضًا أن تتمكن من سؤاله عن اسم أدوات معينة في مقاطع فيديو DIY ، وبالنسبة لمراجعات الطعام، قد يتمكن Bard من إخبارك بمكان وجود مطاعم معينة تمت مناقشتها في مقاطع الفيديو، أو من أين يأتي مطبخ معين.

واكتسب Bard لأول مرة القدرة على سحب البيانات من يوتيوب في سبتمبر بعد تحديث يدمجها مع منتجات Google الأخرى، بما في ذلك المستندات والخرائط وLens ورحلات الطيران والفنادق، ومع ذلك، لم يتمكن من تحليل محتويات مقطع الفيديو، ولم يتمكن من الإجابة على الأسئلة التفصيلية حوله.

وقالت Google إنها طرحت هذا التحديث لأنها "سمعت أنك تريد مشاركة أعمق مع مقاطع فيديو يويتوب، وقالت أيضًا إنها اتخذت للتو "الخطوات الأولى في قدرة Bard على فهم مقاطع فيديو يوتيوب ، مما يشير إلى أن التكنولوجيا يمكنها تحليل مقاطع الفيديو على النظام الأساسي بشكل أفضل في المستقبل.

لتتمكن من الدردشة مع Bard حول مقاطع فيديو YouTube، سيتعين عليك تمكين ملحق YouTube على بوابة الويب الخاصة ببرنامج الدردشة الآلية.