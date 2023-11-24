شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. قد لا تعيد آبل ميزة Touch ID إلى أجهزة آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل سلسلة آيفون إكس في عام 2017 والتي لم تأتي مزودة بميزة أمان Touch ID، ومع آيفون إكس، قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو ميزة جديدة للتعرف على الوجه والمعروفة باسم Face ID.

زعمت شائعات سابقة أن الشركة تخطط لإعادة ميزة Touch ID، ويشير تقرير جديد إلى أن تشكيلة آيفون 16 لن تحتوي على تقنية Touch ID حيث لا تخطط شركة Apple لإعادة هذه الميزة.

يأتى ذلك بينما لا تزال الشركة تستخدم Touch ID على طرازي iPad mini 6 وiPad Air، حيث تتوفر هذه الميزة فقط في متغيرات الميزانية لجهاز آيباد حيث تمت ترقية طرازات "Pro" بالفعل باستخدام ميزة Face ID.

وفي هذا الإطار، يدعي منشور شاركه خبير الدوائر المتكاملة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo (شاهدته MacRumors) أن شركة آبل ليس لديها خطط لإعادة Touch ID على آيفون لأنها أوقفت تصنيع الرقائق اللازمة لهذه التكنولوجيا، في حين تقدم شركة آبل Touch ID فقط على تشكيلة iPhone SE ذات الميزانية المحدودة.

وبصرف النظر عن هذا، فإن الشركة ليس لديها خطط لإعادة تقديم هذه الميزة في أي هاتف آيفون آخر.

علاوة على ذلك، قد تعمل آبل على تضمين مستشعرات كاميرا TrueDepth أسفل الشاشة، والذي قد يسمح لأجهزة آيفون بميزة نظام مصادقة Face ID أسفل الشاشة، والذي سيساعد في تقديم تجربة ملء الشاشة للمستخدمين.

وتعمل الشركة أيضًا على الجيل التالي من iPhone SE 4 ذو الأسعار المعقولة، وقد تقوم آبل أيضًا بإزالة ميزة Touch ID من سلسلة SE، كما من المتوقع أن يحتوي الهاتف الذكي القادم على جميع مكونات Face ID.

مع iPhone SE 4، قد تبتعد آبل عن Touch ID أو تقدم آلية جديدة تمامًا للمصادقة، حتى إذا كانت الشركة تستخدم أي نوع من آلية Touch ID، فلن يتم وضعها على زر الصفحة الرئيسية أو زر الطاقة.

وتستكشف الشركة خيارات لدمج Touch ID أسفل الشاشة على غرار تلك المتوفرة على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ولم يذكر التقرير ما إذا كانت شركة آبل ستستخدم Face ID أو Touch ID الموجود أسفل الشاشة لهواتفها الذكية القادمة، ومع ذلك تخطط الشركة لإجراء هذه التغييرات في عام 2026.