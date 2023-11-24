شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل مهارات تكتسبها داخل لعبة Persona 5 Tactica والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاملت سلسلة Persona دائمًا مع المهارات بطريقة فريدة، على الرغم من اختلافها عن شقيقتها الأكبر في لعبة JRPG، إلا أن لعبة Persona 5 Tactica تتبع نهجًا أكثر تقليدية قليلاً فيما يتعلق بكيفية حصولك على مهارات وقدرات جديدة، بدلاً من أن تكون مرتبطًا حصريًا برفع مستوى شخصيتك ودمجها معًا، هذه المرة كل شخصية من شخصياتك لديها شجرة مهارات خاصة بها تعمل من خلالها.

ويتم تقسيم الأشجار نفسها إلى فئات مختلفة، بما في ذلك الحركات العنصرية والتعزيزات السلبية الذي يؤثر على نقاط الصحة والنقاط الذهنية والحركة، وفقا لتقرير digitartlend.

هذه الأشجار ليست معقدة للغاية، ولكن GP لا يأتي بهذه السهولة في بداية اللعبة، كما أن التخطيط لمسارك هو مجرد جزء آخر من التجربة التكتيكية التي تحتاج إلى إتقانها ، فيما يلي أفضل المهارات التي يمكنك الحصول عليها في لعبة Persona 5 Tactica والتي لن يتوقعها أعداؤك أبدًا.

في حين أن شجرة مهارات كل شخصية فريدة من نوعها، بمعنى أن الفروع لها أسماء مختلفة، فإن طريقة عملها متشابهة (باستثناء فوتابا)، والفرق الحقيقي الوحيد هو العنصر الذي تقوم بترقيته لكل شخصية محددة ، وتذكر أنه يمكنك دائمًا احترام شخصيتك إذا كنت تريد إعادة بنائها للحصول على مجموعة أقوى من المهارات.





مهارة الاستراحة

تحتاج كل شخصية إلى راحة، وهو أمر غير قابل للتفاوض تقريبًا، تمامًا كما هو الحال في الألعاب الرئيسية، تكون نقاط SP أو Mana الخاصة بك دائمًا في أعلى مستوياتها.

ويعد هذا مطلوبًا لاستخدام أي من قوى الشخصية الخاصة بك، والتي تعد إلى حد بعيد أكثر الحركات فتكًا لديك. نظرًا لكونك موردًا محدودًا، فسوف تضطر إلى انتقاء واختيار الوقت الذي يمكنك فيه إنفاقه لأنه لن يعود مجانًا.

وتعمل Soul Repose على تخفيف ذلك إلى حد ما عن طريق استعادة جزء من النقاط الذهنية الخاصة بك عندما تكون تلك الشخصية متخفية.





تعزيزات العناصر وهجمات العناصر ذات الهدف الواحد

الآن، لا داعي للقلق كثيرًا بشأن إلقاء التعويذات، فقد حان الوقت لتعزيزها ، ويعد مجرد زيادة القوة العنصرية لشخصيتك أمرًا رائعًا، ولكننا نقترح أيضًا التركيز على النسخة ذات الهدف الواحد من هجماتهم بدلاً من تلك التي يمكن أن تصيب أهدافًا متعددة. إنها أقوى، ولكنها في الواقع يمكنها إصابة أكثر من هدف إذا كانت قريبة بدرجة كافية ، بالإضافة إلى ذلك، ستكون سعيدًا بالضرر المتزايد الذي تتعرض له وحدة واحدة عند مواجهة الزعماء.





الشفاء

توجد أيضًا في شجرة الشخصية الرئيسية حركات الشفاء اعتمادًا على الشخصية، وستبدأ إما بحركة شفاء فردية أو متعددة الأهداف ثم تقوم بالترقية إلى إصدار أقوى والذي يصبح دائمًا تقريبًا متعدد الأهداف، بمجرد أن تعرف من تريد أن يكون معالجك، اجعله ينزل إلى هذا الفرع أولاً.

وتعد Futaba حالة فريدة في لعبة Persona 5 Tactica، وليس فقط بسبب شخصيتها، ولكن لديها مجموعة مختلفة تمامًا من المهارات عن أي شخص آخر وكلها هواة سلبيون يؤثرون على المجموعة بأكملها.

ولا يوجد سوى سبعة منها فقط، لكنها جميعها قوية جدًا ومكلفة بنفس القدر، وستعمل هذه أحيانًا على استعادة نقاط الصحة أو النقاط الذهنية للفريق بأكمله أثناء المعركة، ويمكنها حتى منع الضربة القاتلة من الضرب مرة واحدة في كل معركة ، وبمجرد حصولك على الأساسيات مع فريقك الرئيسي، ابدأ في تقطيع شجرة Futaba.