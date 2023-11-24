شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى نفسك من برنامج كلير فيك الخبيث على أجهزة ويندوز وماك فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اكتشاف الباحثون تهديدًا إلكترونيًا جديدًا والذى يسمى كلير فيك ClearFake، هناك عدد من الخطوات التى يجب اتباعها للحفاظ على بياناتك من السرقة وتسلل القراصنة إلى حساباتك.

ويستخدم برنامج كلير فيك لتثبيت برنامج ضار خطير يسمى Atomic macOS Stealer (AMOS) على أجهزة Mac وWindows ، وتستهدف البرامج الضارة في المقام الأول مستخدمي Apple وتسرق البيانات الحساسة، وفقا لتقرير indiatoday .





وفيما يلى اعرف فى خطوات، كيف تبقى آمنا:من أجل الحماية من ClearFake والتهديدات المتطورة الأخرى، من المهم اتخاذ تدابير استباقية. هذا يتضمن:

1 تجنب تنزيل البرامج من مصادر غير موثوقة أو غير معروفة، و من الضروري تحديث Safari مباشرة من إعدادات نظام Mac أو Chrome مباشرة من Google أو تطبيق Chrome.

2 توخى الحذر عند مطالبتك بتجاوز إجراءات حماية macOS GateKeeper: إذا طلب منك أحد التطبيقات تجاوز وسائل الحماية هذه، فيجب أن يرفع علامة حمراء، ويجب على المستخدمين توخي الحذر.

3 تحقق من شرعية المصدر قبل تنزيل تطبيق خارج Mac App Store وتحقق من تاريخ إنشاء موقع الويب للتأكد من شرعيته.

4 الحفاظ على تحديث أنظمة التشغيل والبرامج: ويعد هذا أمرًا ضروريًا لضمان تصحيح الثغرات الأمنية وتوافر أحدث ميزات الأمان.