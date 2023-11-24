تكنولوجيا: كيفية تحميل الفيديوهات القصيرة على إنستجرام .. خطوات

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القاهرة - سامية سيد - قدم إنستجرام إمكانية تنزيل ريلز، من الحسابات العامة لجميع المستخدمين على مستوى العالم، حيث تم تقديم هذه الميزة لأول مرة في يوليو في الولايات المتحدة وهي متاحة للمستخدمين في كل مكان.

وقدم إنستجرام للمستخدمين خيار التحكم في من يمكنه تنزيل الريلز الخاص بهم من إعدادات خصوصية الحساب داخل التطبيق، ومع ذلك إذا سمح منشئ المحتوى بتنزيل الريلز من حسابه، فيمكنك تنزيل الريلز وحفظها على هاتفك أو جهازك اللوحي.

وإذا كنت تخطط لتنزيل الريلز من حساب عام، إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك

أولاً، لا يمكن تنزيل الريلز إلا من حسابات إنستجرام العامة، حيث يتمتع منشئو المحتوى بخيار السماح أو منع التنزيلات لبكراتهم من إعدادات الحساب، كما تحتوي الريلز التي يتم تنزيلها على علامة مائية على إنستجرام واسم مستخدم وإسناد صوتي، خاصة أن تنزيلات البكرات مخصصة للاستخدام الشخصي فقط وليس للاستخدام التجاري، كذلك يتم إيقاف تشغيل خيار التنزيل لمستخدمي إنستجرام الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بشكل افتراضي.

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كيفية تمكين خيار تنزيل الريلز لحسابك على إنستجرام

ابدأ بتسجيل وتحرير الريلز الخاصة بك.

اضغط على "التالي" في الزاوية اليمنى السفلى.

اضغط على "مزيد من الخيارات" في الأسفل.

قم بالتمرير لأسفل واضغط على "الإعدادات المتقدمة".

ابحث عن "السماح للأشخاص بتنزيل الريلز الخاصة بك" وقم بتشغيل الإعداد أو إيقافه.

اختر ما إذا كنت تريد تمكين أو تعطيل التنزيل لجميع الريلز أو تلك التي تقوم بتحميلها فقط.

اضغط على السهم العلوي الأيسر للعودة.

اضغط على "مشاركة" في الأسفل.





كيفية تنزيل ريلز من الحسابات العامة

افتح تطبيق إنستجرام وانتقل إلى الريلز التي تريد تنزيلها

اضغط على أيقونة "مشاركة" واختر خيار "تنزيل".

سيتم تنزيل الريلز وحفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بالجهاز.