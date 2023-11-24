شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطرح أبل نظارتها Vision Pro؟ .. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أحدث نشرة إخبارية له Power On، توقع مارك جورمان من Blomberg أن نظارة ابل Vision Pro من المحتمل أن يظهر لأول مرة "في وقت ما في شهر مارس تقريبًا"، وهذا هو الإطار الزمني الأكثر تأكيدا حتى الآن لسماعات الرأس التي تبلغ قيمتها 3499 دولارًا.

وبحسب موقع GSM الهندى، فيشارك Gurman أن شركة Apple تهدف إلى إطلاق Vision Pro في يناير 2024، لكن الشركة لا تزال متأخرة في خطط التوزيع الخاصة بها وإجراء الاختبارات النهائية.

ويقال إن شركة Apple ستبيع Vision Pro عن طريق متاجر البيع بالتجزئة وعلى موقعها الإلكتروني، لن تكون سماعات الرأس متاحة مع شركاء خارجيين حيث تريد Apple تنظيم طرح Vision Pro بعناية.

ويأتي Vision Pro مزودًا بمجموعة متنوعة من وحدات SKU، بما في ذلك العدسات الطبية وعصابات الرأس ذات الأحجام المختلفة، مما يجعل الاحتفاظ بالمخزون في العديد من المتاجر الفعلية أمرًا صعبًا.

وتستعد أبل ببطء لإطلاق Vision Pro - أحدث إصدار تجريبي من VisionOS يتميز بمواد مدمجة، بما في ذلك مقاطع الفيديو، بينما يحتوي الإصدار التجريبي من iOS 17.2 على ميزات Vision Pro مثل AirPlay الاستقبال ودعم مقاطع الفيديو المكانية على طرازات iPhone 15 Pro.