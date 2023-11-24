شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تختبر عملة رقمية جديدة لمواطنيها: التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد كوريا الجنوبية للبدء في برنامج تجريبي للعملات الرقمية في أواخر عام 2024، حيث ستدعو 100,000 مواطن للمشاركة وتجربة إمكانات العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة South Morning China Post، تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو استكشاف جدوى CBDCs في سيناريوهات العالم الحقيقي وتأثيرها المحتمل على مستقبل التمويل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فسيتضمن البرنامج التجريبي، الذي يقوده بنك كوريا (BOK)، إصدار رمز إيداع، وهو فعليًا نسخة رقمية من الوون الكوري، للمشاركين المختارين، وسيتمكن هؤلاء الأفراد من استخدام العملة الرقمية للمدفوعات لدى التجار المشاركين، مما يوفر نظرة ثاقبة حول سلوك المستخدم وقبول العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

وسيكون عدد قليل من البنوك التجارية جزءًا من البرنامج التجريبي، وستختار هذه البنوك المشاركين في وقت ما في سبتمبر 2024 وسيستمر المشروع بعد ذلك للأشهر الثلاثة المقبلة.

لماذا تختبر كوريا الجنوبية العملة الرقمية؟ وقد حدد بنك كوريا المركزي عدة أهداف للبرنامج التجريبي، بما في ذلك تقييم جدوى وفعالية إصدار وتوزيع العملات الرقمية للبنك المركزي، وتقييم تأثيره على النظام المالي، واستكشاف تطبيقاته المحتملة خارج نطاق المدفوعات، وستُبلغ نتائج البرنامج التجريبي عملية اتخاذ القرار في البنك فيما يتعلق بمستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية في كوريا الجنوبية.

"بعد المشاورات مع المنظمات ذات الصلة ومراجعة القوانين ذات الصلة، سيتم تنفيذ المشروع التجريبي أولاً في الربع الأخير من عام 2024. وسيتم النظر في إمكانية إجراء تجارب منفصلة أيضًا إذا اقترحت البنوك مشاريع فردية جديدة"، كما نقل عن مسؤول من BOK في التقرير.

بالنسبة للمواطنين، إنها فرصة لتجربة العملة الرقمية، ومع ذلك، لن يتمكنوا إلا من إجراء أنواع معينة من المدفوعات في التجار المعينين فقط، كما أشار التقرير، وسيراقب BOK بعناية تقدم البرنامج وتجمع ردود الفعل من المشاركين على فترات منتظمة لتقييم فعالية استخدام العملة الرقمية.