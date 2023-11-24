شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. إطلاق أول صاروخ أمريكى من نوع Aerobee لدراسة الغلاف الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى أحداث الفضاء التاريخية، ولعل من أبرزها اليوم هو حدث إطلاق البحرية الأمريكية أول صاروخ أيروبي Aerobee، وهو صاروخ دون مداري مصمم لدراسة الغلاف الجوي للأرض، الذى حقق هدفه في 24 نوفمبر 1947 ونجح فى الانطلاق.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كانت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بدأت في إعادة استخدام صواريخ V-2 الألمانية في هذا النوع من الأبحاث.

وعندما بدأت صواريخ V-2 في النفاد، انشأت الولايات المتحدة صواريخها الخاصة التي كانت مماثلة ولكنها أرخص في البناء والإطلاق، في الأسابيع التي سبقت مهمة إيروبي الأولى، تم إطلاق ثلاث رحلات تجريبية.

استخدمت تلك الاختبارات نسخة وهمية من Aerobee مع معزز مباشر لمعرفة ما إذا كانت المرحلتان ستفصلان بشكل صحيح.

وفي أول رحلة حقيقية لـ Aerobee، طار الصاروخ على ارتفاع حوالي 35 ميلًا، حيث قطعت وحدة التحكم في المهمة الرحلة بعد حوالي 30 ثانية، لأن Aerobee بدأ في الانحراف، وأرادوا منعه من الخروج عن نطاق السيطرة تمامًا.

لكن تم إطلاق أكثر من 1000 صاروخ من طراز Aerobee منذ ذلك الحين، وآخرها طار في يناير 1985.