منتجات أمازون مميزة في عروض Black Friday لعام 2023

منتجات أمازون تتميز بخصومات وتخفيضات كبيرة أثناء فترة عروض Black Friday، ويعد متجر أمازون من المتاجر الإلكترونية الأكثر شهرة حول العالم بهذا المجال، وبهذا المقال يوجد عدة منتجات من أمازون تستحق الشراء مع ذكر أسعارهم الحالية، حيث أن من المتوقع أن تنخفض أسعار تلك المنتجات بشكلٍ كبير بفترة عروض بلاك فرايداي.

منتجات أمازون نراقبها في عروض Black Friday

هاتف SAMSUNG Galaxy S23 Ultra:

تصل تقييمات هذا الجهاز إلى 4.6 من 5 في مراجعات المستخدمين على أمازون ويتميز بمساحة 256 جيجابايت مع إمكانية اختيار المساحة الأعلى فتصل إلى 512 جيجابايت مع ارتفاع السعر، ويملك كاميرا بدقة 200 ميجابكسل وبطارية متميزة بين منتجات أمازون تمتد لوقتٍ طويل مع تزويده بقلم S pen الذي يمكنك من استخدامه في الكتابة على الهاتف بسهولة.

ويبلغ سعر الهاتف حوالي 1200 دولار أمريكي على أمازون.

سماعات Beats Studio Pro:

توفر تلك السماعات تجربة متميزة في الاستماع مع إمكانية استخدام وضعين مختلفين أثناء الاستماع وهما إلغاء الضوضاء fully-adaptive Active Noise Cancelling ووضع الشفافية Transparency mode، ويصل سعر تلك السماعات بين منتجات أمازون إلى حوالي 379 دولار أمريكي.

جهاز Amazon Fire TV:

يأتي بقياس 75 بوصة ومن سلسلة Omni Series ويوفر دقة وصورة عالية الجودة 4K UHD ودعم تقنية Dolby Vision التي تحسن من تجربة المشاهدة وتزيد من الحيوية والواقعية فيها، كما يمكن التحكم في هذا الجهاز بدون استخدام اليدين بالاعتماد على Alexa النظام الصوتي المساعد، ويبلغ سعر هذا الجهاز حوالي 950 دولار أمريكي.

جهاز (10th Generation) Apple iPad:

يمكنك الاختيار بين خياري مساحة التخزين المتاحين بين 64 جيجابايت و 256 جيجابايت مع ارتفاع السعر في حالة اختيار مساحة 256 جيجابايت، وشاشة بمقاس 10.9 انش واتصال سريع بالواي فاي وشريحة A14 Bionic توفر قوة في أداء الجهاز وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة منه ويبلغ سعره 518 دولار أمريكي.

جهاز MSI Stealth GS77:

يتميز جهاز MSI Stealth GS77، وهو جهاز مخصص للألعاب نظرًا لإمكانياته، بشاشة يصل حجمها إلى 17.3 إنش ودقة 4K، وتبلغ الذاكرة 64 جيجابايت بنوع DDR5 ومعالج Intel i9-12900H.

ويتميز بين منتجات أمازون بأنه مُصمم خصيصًا للتعامل مع التطبيقات التي تحتاج إلى أجهزة بإمكانيات مرتفعة وكذلك الألعاب التي تحتاج إلى معالج قوي وذاكرة عشوائية كبيرة وشاشة تعمل بدقة عالية ويصل سعر الجهاز إلى حوالي 10000 دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينخفض سعره بفترة خصومات البلاك فرايداي.

جهاز Dell Alienware m18:

تأتي مواصفات جهاز Dell Alienware m18 بإمكانيات مرتفعة، حيث يتميز بشاشة بحجم 18 إنش ودقة FHD+ وذاكرته العشوائية 64 جيجابايت ومعالج Ryzen 9، وكذلك بطاقة رسومات NVIDIA RTX 4090 بسعة تخزينية 16 جيجابايت بنوع GDDR6X، ومساحة تخزينية للجهاز بإجمالي 8 تيرابايت، ويصل سعر الجهاز إلى حوالي 6455 دولار في منتجات أمازون وقد ينخفض سعره أثناء فترة Black Friday.

لوحة مفاتيح Logitech MX Keys:

يصل سعر هذا المنتج إلى حوالي 105 دولار بالوقت الحالي مع إمكانية وجود عروض عليه بفترة بلاك فرايداي، ويتميز بلوحة لاسلكية تعمل بتقنية Tactile Typing التي تساعد المستخدم على التأكد من ضغطه على الحرف بشكل صحيح، ودعم الاتصال باستخدام بلوتوث كما يتوفر منفذ USB-C باللوحة وإضاءة خلفية في حين كنت تستخدمها في أماكن بإضاءة منخفضة.

كما تتوافق Logitech MX Keys مع العديد من أنظمة التشغيل المتاحة مثل Microsoft Windows و Linux و iOS وغيرهم، ويوفر لك شراء هذه اللوحة اشتراك مجاني مع Adobe Creative Cloud لتتمكن من استخدام مجموعة من تطبيقات Adobe.

سماعات SAMSUNG Galaxy Buds 2 Pro:

بين منتجات أمازون توفر تلك السماعات عدة ميزات لتحسين الصوت مثل ميزة إلغاء الضوضاء Noise Cancelling لزيادة التركيز على الصوت الذي تستمع إليه وميزة Hi-Fi Sound التي تعمل على تحسين جودة الصوت، وتوفر السماعة تجربة صوت محيطي 360 درجة وميزة HD Voice لزيادة جودة الصوت ودقته أثناء المكالمات وميزة Conversation Mode التي تتيح لك سماع الأصوات الخارجية أثناء استخدام السماعات.

كما تتميز السماعة بقدرتها على مقاومة الماء بمستوى IPX7 بحيث يمكنك استخدامها تحت الماء بعمق متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ويمكنك شراءها من موقع أمازون بسعر 230 دولار أمريكي في الفترة الحالية.

جهاز Logitech MX Master 3:

يدعم هذا الجهاز التوصيل عبر البلوتوث كما يتوفر به منفذ USB للتوصيل، كما يدعم إمكانية التحكم في أكثر من جهاز بحيث يمكنك ربطه بثلاثة أجهزة كحد أقصى واستخدامه عبر أكثر من شاشة، وتتميز عجلة التمرير بأنها سريعة وهادئة ومناسبة لتصميمه المريح أثناء الاستخدام.

ويتوافق مع عدة أنظمة مثل Windows 7، 8، 10 وما جاء أحدث من ذلك وكذلك macOS 10.13 وإصداراته الأحدث ونظام تشغيل Linux أيضًا، ويصل سعره بين منتجات أمازون إلى حوالي 95 دولار.

شاشة SAMSUNG 32” Odyssey G7:

مواصفات شاشة Odyssey G7 للألعاب تتميز بزمن استجابة قصير ودقة عالية أثناء الاستخدام تجعلها مناسبة لاستخدامها من أجل الألعاب، وتأتي الشاشة بحجم 32 إنش ودقة WQHD (2560×1440) وشاشة منحنية لجعل الرؤية أفضل، كما تتميز بقلة ظاهرة تمزق الصور في الألعاب أثناء الحركة.

ويصل معدل تحديث الشاشة إلى 240 هرتز مما يساهم في جعل أداء الألعاب أفضل، ويتوفر بالشاشة منافذ HDMI لتوصيل الأجهزة، ويصل سعرها بين منتجات أمازون إلى حوالي 800 دولار مع احتمالية وجود تخفيضات عليها أثناء عروض بلاك فرايداي.

شاشة Acer Predator X35:

تتميز شاشة Acer Predator X35 بين منتجات أمازون بمواصفات ودقة عالية، حجم الشاشة يبلغ 35 إنش بحجم منحني بزاوية 1800R ودقة عالية تساعد في تحسين جودة الصور، كما تمنع الشاشة ظاهرة التمزق في الصورة التي تحدث أحيانًا مع التحرك السريع ويبلغ معدل تحديث الشاشة 200 هرتز.

كما تتوفر تقنية Quantum Dot التي تعزز من الألوان وتقنية VESA Certified DisplayHDR 1000 التي توفر للمستخدم ألوان وسطوع بجودة عالية، ويصل سعر شاشة Acer Predator X35 للألعاب على أمازون إلى حوالي 2450 دولار في الوقت الحالي.