شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخلاف بين ماسك وبيزوس يتصاعد بعد حصول الأخير على عقد مهمة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الخلاف بين "إيلون ماسك" و"جيف بيزوس" إلى نقطة غليان جديدة، حيث يستعد مؤسس "بلو أوريجين" للتغلب على "سبيس إكس" والوصول إلى المريخ، وفقا لتقرير thesun.

وقال التقرير، كان إيلون ماسك مؤسس SpaceX وTesla ثابتًا على هدفه فى ارسال البشر للعيش على الكواكب الأخرى، ولكن بينما كانت عيون ماسك ملتصقة بالمريخ باعتباره "وطننا التالى" منذ عام 2001، كشف إعلان صادر عن وكالة ناسا مؤخرا أنه سيهزمه منافسه الفضائي على الكوكب الأحمر.

وأكدت وكالة ناسا أن أول صاروخ من طراز Blue Origin New Glenn سيرسل مركبتين فضائيتين علميتين إلى المريخ في أواخر عام 2024، فيما يعتبر ماسك عام 2026 هو العام الأول الذي ستطلق فيه SpaceX مهمة غير مأهولة إلى المريخ.

ويأتي الجدول الزمني الجديد بعد أيام قليلة من انفجار صاروخ Starship الضخم وهى المركبة التي يأمل أن تهبط على القمر وفي نهاية المطاف على المريخ في محاولة إطلاق ثانية، فيما أعلنت وكالة ناسا لأول مرة عن عقد الإطلاق مع شركة Blue Origin التابعة لبيزوس لمهمة ESCAPADE في فبراير.

لكن مهمة المريخ انتقلت منذ ذلك الحين إلى أعلى قائمة الانتظار، لتصبح الأولى في قائمة بيان نيو جلين، وبحسب برادلي سميث، مدير خدمات الإطلاق في وكالة ناسا، فإن إطلاق مركبة بلو أوريجن إلى المريخ سينطلق "في مثل هذا الوقت من العام المقبل تقريبًا".

وستكون هذه المركبات الفضائية هي حمولة صاروخ New Glenn التابع لشركة Blue Origin، والذي لم يتم إطلاقه بعد، وأشار سميث إلى أن مهمة ESCAPADE "من المرجح جدًا أن تكون أول عملية إطلاق لنيو جلين" والتي قال لاحقًا إنها "تمثل مخاطرة أكبر قليلاً" من صاروخ تمت تجربته واختباره.

وأضاف سميث ، كبديل لتحمل المزيد من المخاطرة على صاروخ غير مثبت، فإن نتائج ستكون مختلفة بعض الشيء، وتضاءلت قليلاً ثقتك في إجراء مكالمة مع عميلك بشأن الوقت الذي تكون فيه مستعدًا للطيران، وأشار أيضًا إلى "بعض مخاطر الجدول الزمني المرتبطة بوصول نيو جلين إلى المنصة بعد عام من الآن".

وإذا تم إطلاق نيو جلين بنجاح، فسوف يستغرق الأمر ESCAPADE حوالي 11 شهرًا للوصول إلى المريخ بعد مغادرة مدار الأرض .

داخل العداء يعد تحديث ناسا هذا الأسبوع هو الفصل الأخير في نزاع طويل الأمد، حيث يتبادل " ماسك " و"بيزوس" الصراع بانتظام على الخبرات والعقود ليس فقط بالكلمات، بل بالدعاوى القضائية أيضا ، ففى سبتمبر، وصف ماسك مؤسس أمازون بأنه "هاوي" في استكشاف الفضاء لأنه لم يقض وقتًا كافيًا في شركته بلو أوريجين.

لكن بيزوس رد سريعًا بأن موظفي ماسك يعتقدون أنه "نادرًا ما يعرف الكثير مما يدعي"، وفقًا لكتاب من تأليف والتر إيزاكسون، وفي وقت سابق من الشهر نفسه، تم رفع دعوى قضائية ضد المساهمين في أمازون، قائلين إن الشركة رفضت منح SpaceX عقودًا قيمة لإطلاق الأقمار الصناعية بسبب التنافس الشخصي بين بيزوس وماسك.

وكان بيزوس قد كثف الخلاف بالفعل من خلال رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في عام 2021 بشأن عقد لوكالة ناسا لشراء مركبة فضائية قمرية، وتم تجاهل شركة Blue Origin لصالح شركة SpaceX لتصنيع الصاروخ الذي سيأخذ رواد فضاء إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.

على الرغم من تجنب SpaceX رفع أي دعوى قضائية، رد " ماسك " ساخرًا خلال مقابلة في مؤتمر Code في ذلك العام: "لا يمكنك رفع دعوى قضائية في طريقك إلى القمر، بغض النظر عن مدى كفاءة محاميك".