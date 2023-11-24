شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعتزم إطلاق قمر صناعى عالى الدقة لرصد واستشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تستعد لإطلاق قمر صناعى جديد عالى الدقة، مخصص لرصد واستشعار الأرض عن بعد.

وقال نائب المدير العام للمجمعات والأنظمة الفضائية فى المؤسسة ميخائيل خايلوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر روسى عالى الدقة لاستشعار الأرض عن بعد وهو رابع أقمار Resurs-P الروسية".

وأشار إلى أن عملية الإطلاق لن تنفذ نهاية العام الجارى كما كان مخططا، بل بداية عام 2024.

وتطور روسيا أقمار Resurs-P لتكون أقمار استشعار عن بعد تستخدم للأغراض المدنية، وتعتمد المعلومات التى تقدمها هذه الأقمار فى وضع الخرائط، كما يتم الاعتماد عليها فى مراقبة الغطاء النباتى وأماكن استخراج المعادن والنفط.