شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تنضم لسباق الذكاء الاصطناعى وتطلق أداة خاصة للعاملين فى المكاتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، إلى سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي كشفت عن أداة تشبه ChatGPT مصممة خصيصًا للعاملين في المكاتب، ووفقًا لتقرير صادر عن South Morning China Post، سيتم دمج أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية في منصة التعاون المؤسسي الشهيرة Feishu.

وسيستفيد برنامج Feishu chatbot، الذي يطلق عليه اسم Feishu Intelligent Buddy، من قوة الذكاء الاصطناعي للاندماج بسلاسة في سير العمل اليومي للمستخدمين، وبفضل قدرته على فهم اللغة الطبيعية والمشاركة في المحادثات السياقية، سيكون برنامج الدردشة الآلي بمثابة مساعد افتراضي متعدد الاستخدامات، قادر على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من جدولة الاجتماعات وتدوين الملاحظات إلى تلخيص المستندات وتوفير الترجمات.

وقال شيه شين، الرئيس التنفيذي لشركة Feishu، خلال الإعلان: "لقد رأينا أن الذكاء الاصطناعي يغير طريقة عملنا ويدفع نحو تطور مؤسساتنا"، "من المهم لرواد الأعمال التأكد من قدرة شركاتهم على التكيف بسرعة مع عصر الذكاء الاصطناعي سريع الحركة والاستعداد له."

ومن المتوقع أن يعمل برنامج الدردشة الآلي هذا على تحسين الإنتاجية وتبسيط الاتصال داخل المؤسسات، ومن خلال أتمتة المهام الروتينية وتوفير الدعم في الوقت الفعلي، سيوفر Feishu AI Assistant وقت الموظفين، مما يسمح لهم بالتركيز على المبادرات ذات القيمة الأعلى، حسبما أشارت الشركة.

ونقل عن شيه قوله في التقرير: "إن أفضل طريقة لتقديم نماذج لغوية كبيرة يجب أن تكون مثل إضافة شخص ذكي وقادر"، "وهذا الشخص لن يؤدي مهام متعددة فحسب، بل سيستمر أيضًا في اكتساب قدرات جديدة."

وفقًا لـ Xie، يمكن للعملاء اختيار نموذج اللغة المفضل لديهم (LLM) لمساعد Feishu، وتشمل الخيارات الحالية نماذج من شركة MiniMax، وهي شركة وحيدة القرن تدعمها شركة Tencent، وشركة Zhipu AI المدعومة من الدولة، وشركة Baichuan، وهي شركة ناشئة أسسها وانج شياو تشوان، مؤسس شركة Sogou.

وكشفت الشركة أيضًا أن بعض الشركات الصينية تستخدم بالفعل Feishu Intelligent Buddy، وتشمل هذه الشركات شركة Anker Innovations Technology، وهي شركة تصنيع أدوات بارزة.