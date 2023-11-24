شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم محطة الفضاء الصينية يشارك بعض المناظر الخلابة من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ رواد الفضاء الصينيون فى مهمة شنتشو 17 بالتعرف على إيقاعات الحياة فى المدار، وأرسلوا صور لأنشطتهم، حيث وصلت شنتشو 17 إلى محطة تيانجونج الفضائية يوم 26 أكتوبر، وكان فى استقبالهم طاقم مهمة شنتشو 16 المنتهية ولايتهم، وفقا لتقرير سبيس.



محطة الفضاء

ويتواجد الآن قائد المهمة تانغ هونغبو، وهو من قدامى رواد الفضاء في مهمة شنتشو 12 لعام 2021 ، ورائدا الفضاء الصاعدان تانغ شنغ جيه وجيانغ شين لين، في المدار منذ ثلاثة أسابيع ويعملان بشكل جيد.

ويتضمن عملهم اليومي نقل المعدات خارج المحطة الفضائية لإجراء التجارب، وإدارة المعدات والمرافق وصيانة المرافق العلمية للبحث طويل المدى، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية CCTV.

كما أجرى رواد الفضاء شنتشو 17 "تدريبًا على مهارات الرعاية الطبية" لتعزيز لياقتهم البدنية وتلبية متطلبات الحياة في المدار .

وأصدرت وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية مؤخرًا لقطات لأفراد الطاقم وهم يأكلون ويمارسون الرياضة، كما التقط رواد الفضاء لقطات خاصة بهم، بما في ذلك منظر لمركبتهم الفضائية شنتشو 17 التي التحمت مع تيانجونج.

ومن المتوقع أن يقضي الثلاثي خمسة أشهر أخرى في المدار، وسوف يرحبون بوصول مركبة شحن فضائية جديدة، تيانتشو 7، في أوائل عام 2024. كما ورد أنهم سيجرون قريبًا أول نشاط لهم خارج المركبة، أو السير في الفضاء .