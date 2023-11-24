شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تخطط لإطلاق وحدات إضافية لمحطة تيانجونج الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الآن تجهيز مركبة الإمداد الصينية تيانتشو-7 لإطلاقها في أوائل العام المقبل إلى المحطة الفضائية الصينية المكونة من ثلاث وحدات، وقالت وكالة الفضاء الصينية، إن مركبة الشحن الفضائية ستخضع للتجميع والاختبار ومهام أخرى قبل إطلاقها من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين في أوائل عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أصدرت الوكالة أيضًا شعارات لأربع مهام إطلاق سيتم إجراؤها في عام 2024: مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-7 وTianzhou-8، ومهمات رحلات الفضاء المأهولة Shenzhou-18 وShenzhou-19.

كما أنه منذ اكتمال البناء الأولي للمحطة المدارية في عام 2022، دخلت محطة الفضاء الصينية مرحلة التطبيق والتطوير التي ستمتد لأكثر من 10 سنوات، وخلال تلك الفترة، سيتم إطلاق مركبتين فضائيتين مأهولتين ومركبة أو اثنتين للشحن كل عام.

وفقًا للعديد من مصادر الفضاء الصينية، من المقرر أن تتوسع تيانجونج لتصبح ذات شكل متقاطع، كما قد تتضمن المنشأة وحدات إضافية لمضاعفة حجمها في السنوات القادمة.

وتتكون المحطة حاليًا من ثلاث وحدات: وحدة تيانخه الأساسية ووحدات مختبر وينتيان ومينجتيان.

ووفقا للين شي تشيانج من CMSA، ستطلق الصين وحدة تمديد في وقت مناسب وترقية التكوين الأساسي للمحطة الفضائية من الشكل "T" الحالي إلى الشكل المتقاطع.