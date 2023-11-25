شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف الهيدروجين فى صخور القمر يفتح الباب أمام إمكانية استخراج الماء على سطحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تحليل جديد لصخور القمر التي تم جلبها إلى الأرض خلال بعثات أبولو، لأول مرة عن وجود الهيدروجين، وتشير هذه النتيجة إلى أن رواد الفضاء المستقبليين يمكنهم يومًا ما استخدام المياه المتوفرة على القمر لدعم الحياة ووقود الصواريخ، وفقا لتقرير سبيس .

وأعلن الباحثون في مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية (NRL)، الذين قدمت لهم وكالة ناسا العينات القمرية لدراسة بحثية، الأسبوع الماضي أنهم اكتشفوا الهيدروجين في عينة التربة القمرية 79221، ويعتقد أن الهيدروجين المكتشف قد ظهر إلى الوجود عن طريق زخات متواصلة من الرياح الشمسية ، وحتى ضربات المذنب، على القمر .

وقالت كاثرين بيرجيس، مؤلفة الدراسة الرئيسية، وهي عالمة جيولوجية في NRL، في بيان : "الهيدروجين لديه القدرة على أن يكون موردًا يمكن استخدامه مباشرة على سطح القمر عندما تكون هناك منشآت أكثر انتظامًا أو دائمة هناك ، كما إن تحديد الموارد وفهم كيفية جمعها قبل الوصول إلى القمر سيكون ذا قيمة كبيرة لاستكشاف الفضاء.

وفقًا لتقديرات ناسا ، سيكلف إطلاق زجاجة ماء إلى القمر آلاف الدولارات، لذا، لخفض التكاليف، يمكن استخدام الجليد الموجود على القمر في مكانه كماء لرواد الفضاء ، وفي الواقع يمكن أيضًا تقسيمه إلى مكوناته (الهيدروجين والأكسجين) لاستخدامها كوقود صاروخي للرحلات بين القمر وكوكب الأرض، وربما يمكن استخدامه لجلب البشر إلى المريخ أيضًا يومًا ما، وربما أبعد من ذلك .

فى عام 2020، أظهرت بيانات من SOFIA، وهو تلسكوب طائر يعمل بالأشعة تحت الحمراء، متقاعد الآن ، أن الماء على القمر قد يتناثر على شكل جليد عبر سطحه، وليس في برك تقتصر على المناطق المظللة بشكل دائم بالقرب من القطبين الشمالي والجنوبي للقمر.

ومن المثير للاهتمام أن رواد فضاء أبولو لم يجمعوا الصخور القمرية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، حيث تأمل العديد من الدول في إقامة وجود طويل الأمد، ولكن من بالقرب من خط الاستواء.

وبالتالي، فإن النتائج الجديدة "لها آثار مهمة على استقرار واستمرارية الهيدروجين الجزيئي في المناطق الواقعة خارج القطبين القمريين"، كما كتب العلماء في الدراسة الجديدة.

وكشفت مهمة القمر الهندية تشاندرايان -3، التي أودعت مركبة إنزال ومركبة روبوتية خاملة الآن بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، عن عنصر آخر مثير للاهتمام على السطح وهو الكبريت، وربما بكميات أعلى مما كان يعتقد سابقًا ، وقد يساعد هذا العنصر يومًا ما رواد الفضاء على تطوير بطاريات تخزين وبنية تحتية أخرى على القمر.