شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ أريان 6 الأوروبى الجديد ينجح فى اختبار محركه لمدة 7 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز الصاروخ الأوروبى الجديد أريان 6 "Ariane 6" للرفع الثقيل اختبارا أساسيا للمحرك الخاص به، مما يجعله على المسار الصحيح للإقلاع لأول مرة العام المقبل، حيث أجرت مركبة اختبار Ariane 6 تدريبًا على الإطلاق على المنصة اليوم في ميناء الفضاء الأوروبي في كورو بغيانا الفرنسية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" جاءت الذروة عندما شغلت المركبة محركها الوحيد Vulcain 2.1 لمدة سبع دقائق تقريبًا.

وقال جوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، في بيان: "تأتي هذه التجربة المهمة بعد سنوات من التصميم والتخطيط والإعداد والبناء والعمل الجاد من قبل بعض أفضل مهندسى الفضاء فى أوروبا"، مضيفا "لقد عدنا إلى المسار الصحيح نحو إعادة تأمين وصول أوروبا المستقل إلى الفضاء".

كما أن Ariane 6 هو الجيل القادم من رافعات الأثقال في أوروبا، ويتكون الصاروخ من مرحلة أساسية، مدعومة بمحرك Vulcain 2.1 واحد، بالإضافة إلى مرحلة عليا تحتوي على محرك Vinci أصغر.

وتم تجهيز المركبة أيضًا بمدفعين أو أربعة معززات صاروخية صلبة، مما يزيد من قوة دفعها عند الإقلاع.

وسيحل Ariane 6 محل Ariane 5، الذي تقاعد في يوليو الماضي بعد 27 عامًا من الخدمة وأكثر من 100 عملية إطلاق ناجحة.

وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يكون الصاروخ الجديد جاهزًا للعمل بحلول عام 2020، مما يتيح الانتقال السلس بين المركبتين الأوروبيتين، إلا أنه عانى من سلسلة من التأخيرات.

ويستهدف صانعو المركبة الآن إطلاقها لأول مرة في وقت ما في عام 2024، ويعد اختبار اليوم علامة فارقة مهمة على طريق الطيران.

وقال مسئولو وكالة الفضاء الأوروبية إن Vulcain 2.1 أحرق ما يقرب من 165 طنًا (150 طنًا متريًا) من الوقود الدافع، الأكسجين السائل فائق البرودة والهيدروجين السائل، خلال تجربة اليوم.

لم يكن هذا الاختبار هو المرة الأولى التي يقوم فيها Ariane 6 بتشغيل محركه الرئيسي، على سبيل المثال، أجرت الفرق أيضًا تدريبًا على إطلاق صاروخ آريان 6 على منصة كورو في 5 سبتمبر.

وتضمن التمرين اختبار إطلاق صاروخ فولكين 2.1، على الرغم من أن الاحتراق استمر أربع ثوانٍ فقط.

وسيكون هناك اختبار آخر قبل إقلاع آريان 6، ويخطط فريق الإطلاق لإجراء اختبار للمرحلة العليا من محرك فينشي الشهر المقبل في مركز اختبار لامبولدسهاوزن، وهو جزء من وكالة الفضاء الألمانية، والمعروف باسمه المختصر الألماني DLR.