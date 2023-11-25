شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Killer Instinct متاحة للعب مجانًا على Xbox وSteam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 10 سنوات منذ ظهور لعبة Killer Instinct والتى كانت متاحة حصريا لـ Xbox One، لكن قريبًا لن تحتاج إلى دفع أي شيء لمحاولة حل مشكلة التحرير والسرد، حيث أن الجزء الثالث من سلسلة ألعاب القتال أصبح متاحًا للعب مجانًا، وفقا لتقرير engadget.

سيتضمن هذا الإصدار الأساسي من اللعبة مقاتلًا متناوبًا أسبوعيًا مجانيًا وإمكانية الوصول إلى أوضاع اللاعب الفردي والأوضاع المحلية والمصنفة، وستتمكن من التحقق من ذلك على جميع الأنظمة الأساسية التي تتوفر بها Killer Instinct بما في ذلك Xbox Series X/S وXbox One والكمبيوتر الشخصي.

وكشف المطور Iron Galaxy أيضًا أن اللاعبين سيتمكنون من شراء Killer Instinct Anniversary Edition مقابل 30 دولارًا، وسيشمل ذلك كل مقاتل من المقاتلين الـ 29، وجميع المحتويات المتميزة للعبة، ومعزز XP، وإكسسوارات العطلات والمزيد، وسيحل إصدار الذكرى السنوية محل الإصدار النهائي على وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي (أي من خلال تطبيق Xbox أو متجر Microsoft).

وتجدر الإشارة إلى أن Iron Galaxy ستقوم بإسقاط بعض المحتوى المصنف للبالغين من إصدار Anniversary Edition، وهو تطبيق يتضمن مقابلات مع المطورين وفن المفاهيم، بالإضافة إلى الوصول إلى لعبتي Killer Instinct الأصليتين.

ومع ذلك، سيظل الأشخاص الذين يمتلكون نسخة Digital Definitive Edition قادرين على تنزيل المحتوى المذكور بعد أن ترسل Iron Galaxy هذا الإصدار من اللعبة حتى غروب الشمس.

ولم يذكر Iron Galaxy على وجه التحديد متى سيصل إصدار الذكرى السنوية أو ستصبح اللعبة الأساسية متاحة للعب مجانًا، ويقول الاستوديو إنه في الاختبار النهائي قبل التبديل، على الرغم من أن Killer Instinct قد لا يكون عنوانًا فكرت فيه كثيرًا مؤخرًا، إلا أنه وقت جيد مثل أي وقت آخر للقفز فيه نظرًا لنهضة لعبة القتال الحالية.