شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تتوجه للجمهور لتسمية أول مركبة فضائية لها على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الأسترالية عن قائمتها المختصرة لأسماء أول مركبة قمرية في البلاد، ويمكنك المساعدة في اختيار الفائز من خلال الإدلاء بصوتك، بالشراكة مع وكالة ناسا، فمن المقرر إطلاق المركبة الأسترالية شبه المستقلة التابعة للوكالة إلى القمر كجزء من مهمة أرتميس المستقبلية بحلول عام 2026.

وستكون للمركبة الجوالة القدرة على التقاط الصخور والغبار القمري، ثم إعادة العينات إلى مركبة الهبوط على القمر التي تديرها وكالة ناسا.

وتم تقديم أكثر من 8000 مشاركة في البداية إلى مسابقة تسمية المركبات الجوالة الأسترالية، والتي بدأت في سبتمبر، والآن بعد أن اختارت الوكالة المرشحين الأربعة النهائيين - "Coolamon" و"Kakirra" و"Mateship" و"Roo-ver" - فإن الجمهور مدعو للتصويت على مفضلتهم، وستظل صناديق الاقتراع مفتوحة عبر الإنترنت حتى الأول من ديسمبر.

تعد المركبة القمرية جزءًا من برنامج تريل بليزر الأسترالي في إطار مبادرة القمر إلى المريخ في البلاد.

وقال المسؤولون في بيان أعلنوا فيه عن مسابقة التسمية: "بالاعتماد على خبرة أستراليا الرائدة عالميًا في العمليات عن بعد، ستجمع المركبة التربة القمرية، المعروفة باسم الثرى القمري".

ومن المتوقع أن يحتوي هذا الثرى على الأكسجين في شكل أكسيد، وهذه خطوة أساسية نحو وجود بشري مستدام على القمر.

تمثل كلمة Coolamon، أداة متعددة الأغراض تستخدم للتجميع والحمل، ارتباط أستراليا بالأرض وترمز إلى التوازن بين المنفعة واحترام البيئة، مما يعكس نهج البلاد في استكشاف الفضاء، كما أنها تجسد جوهر تراث السكان الأصليين في أستراليا، وفقًا لموقع المسابقة على الإنترنت.

تعنى Kakirra "القمر"، كما تُرجمت من منطقة كورنا في أديلايد، وتمثل هذا الإنجاز الرئيسي لأستراليا في تطوير مركبة متجولة على القمر.

أما عن Mateship، فهي إشارة إلى ثقافة البلاد والصداقة الحميمة بين فيلق الجيش الأسترالي والنيوزيلندي (ANZAC)، وقال المسؤولون في الوصف: "سواء كنت شابًا أو كبيرًا في السن، تعيش في المدينة أو في المناطق النائية، فنحن جميعًا نمتلك هذه السمة التي لا توصف، دعنا نقول "G'Day Mate" لآفاق جديدة وسطح القمر".

وأخيرا، Roo-ver هي إشارة إلى الحيوان الشهير في البلاد، الكنغر، هو أيضًا جزء من شعار النبالة الأسترالي، وينقل Roo-ver الروح الأسترالية و"القفزة التالية" للبلاد إلى الفضاء.

ويكون التصويت مفتوح للجمهور عبر الإنترنت حتى الأول من ديسمبر، وسيتم الإعلان عن الاسم الرسمي الفائز للمركبة في السادس من ديسمبر.