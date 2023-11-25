شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى الكمبيوتر.. كل ما تحتاج معرفته عن لعبة Styx: Shards of Darkness والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر العام الحالى منذ بدايته رائعًا للألعاب، ولكن مع وجود العديد من الألعاب الرائعة، كان الكثير من المستخدمين يعانون من الرسوم المدفوعة على استخدامها، لكن تقرير لموقع thesun البريطانى، كشف عن إتاحة لعبة Styx: Shards of Darkness بشكل مجانى تماما.

ما هي لعبة Styx: Shards of Darkness بحث التقرير، فإن Styx: Shards of Darkness هي لعبة مجانًية تماما، وهي من ألعاب الأكشن والتسلل، وقد حصلت على تقييم مثير للإعجاب 9/10 على Steam .

وتقول الدعاية للعبة أنها مغامرة تسلل جديدة، ومنها استكشف البيئات المفتوحة الضخمة، وتسلل أو اغتال أعداء وزعماء جدد، وقم بتجربة مجموعة جديدة من القدرات والأسلحة الفتاكة في ترسانة القاتل العفريت لدينا، حيث تمنحك اللعبة اغتيال الأعداء أو تسلل البشر إليهم والجان والأقزام ولكن أيضًا مخلوقات هائلة ومرعبة.

ويتوفر Styx حاليًا مجانًا عبر GoG، وهي واجهة متجر خالية من إدارة الحقوق الرقمية لألعاب الكمبيوتر ، وخالية من إدارة الحقوق الرقمية (DRM) بمعنى أنك لا تحتاج إلى مشغل مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مثل Epic Games Store أو Steam، لتتمكن من اللعب.

وهى متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام Windows 7 والإصدارات الأحدث، لذلك يجب أن تكون معظم أجهزة الكمبيوتر قادرة على تشغيلها.