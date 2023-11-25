شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية استخدام الدردشة الصوتية على ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جعل ChatGPT ميزة الدردشة الصوتية متاحة للمستخدمين غير المميزين، وكانت الميزة في السابق مقتصرة فقط على مشتركي ChatGPT Premium، إذا كنت تتساءل عن كيفية البدء بذلك، فإليك دليلنا التفصيلي.

ميزة الدردشة الصوتية ChatGPT: التفاصيل تتيح ميزة الدردشة الصوتية ChatGPT للمستخدمين استخدام صوتهم للتواصل مع ChatGPT، ويتيح ذلك للمستخدمين إجراء محادثة صوتية مناسبة حيث يمكنهم التحدث باستعلامهم بدلاً من الكتابة، وسيقوم ChatGPT بقراءة ردوده بصوت عالٍ.

ومن المهم ملاحظة أن الميزة متاحة فقط عبر التطبيق على كل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وأجهزة iPhone، لذلك، سيتعين عليك تنزيل التطبيق من Google Play أو App Store لاستخدامه.

فيما يلي بعض الميزات: - التواصل بدون استخدام اليدين

- يقدم المحادثات الصوتية

- الكشف التلقائي عن اللغة

كيف تبدأ مع الدردشة الصوتية ChatGPT - قم بتنزيل التطبيق وتثبيته وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حسابك.

- إذا كان لديك تطبيق ChatGPT مثبتًا على جهازك، فتأكد من تحديثه إلى أحدث إصدار عبر متجر Google Play أو متجر Apple App Store.

- افتح التطبيق على هاتفك وابحث عن زر سماعة الرأس الجديد على الجانب الأيمن من مربع الدردشة.

- اضغط عليها واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإعداد للدردشة الصوتية

- بمجرد الانتهاء، يمكنك الآن النقر على الأيقونة مرة أخرى والبدء في التحدث إلى ChatGPT وإجراء محادثة منتظمة.

-لاحظ أن ChatGPT لديه أيضًا أصوات متعددة متاحة للمحادثة، يمكنك تحديدها أثناء عملية الإعداد، وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا تغييره من إعدادات التطبيق.