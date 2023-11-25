شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية ربط بريدك الإلكترونى بحسابك على الواتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق WhatsApp فى طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط عنوان بريد إلكتروني بحساباتهم، حيث تهدف الميزة الجديدة إلى منح المستخدمين مرونة تلقى رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) في حالة عدم تمكنهم من استلامه عبر الرسائل القصيرة في الوقت الحالي.

يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في الأوقات التي لا يتم فيها تسليم الرمز المكون من 6 أرقام عبر الرسائل القصيرة أو عندما يواجه المستخدمون مشكلات في تسجيل الدخول إلى WhatsApp.

يتم الآن طرح الميزة لمستخدمي iPhone وهي متاحة أيضًا على Android، ولكن في أحدث إصدار تجريبي، لذلك، إذا كنت من مستخدمي Android، فسيتعين عليك التسجيل في برنامج WhatsApp Beta عبر متجر Google Play للحصول على الإصدار التجريبي على جهازك.

ويمكن القيام بذلك:

- عبر متجر Play → بحث → WhatsApp.

- ثم افتح قائمة WhatsApp وانتقل لأسفل حتى ترى الخيار Become a Beta tester.

- اضغط على زر الانضمام.





كيفية تسجيل عنوان بريد إلكتروني في حساب واتساب كيفية تسجيل عنوان بريد إلكتروني في حساب واتساب - افتح تطبيق واتساب على جهازك المحمول.

- انتقل إلى قائمة الإعدادات من خلال النقر على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

- ضمن الإعدادات، اختر خيار "الحسابات".

- ضمن قائمة الحسابات، حدد خيار "عنوان البريد الإلكتروني". هذا هو المكان الذي ستقوم فيه بربط بريدك الإلكتروني بحساب WhatsApp الخاص بك.

- أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في ربطه بحسابك على واتساب. تأكد من أنه بريد إلكتروني صالح ويمكن الوصول إليه.

- بعد إدخال البريد الإلكتروني، ستتلقى كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) على عنوان البريد الإلكتروني المقدم.

- أدخل كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) المستلمة على بريدك الإلكتروني في الحقل المخصص في واتساب للتحقق من البريد الإلكتروني وربطه بنجاح بحساب واتساب الخاص بك.

- باتباع هذه الخطوات، ستكون قد قمت بتسجيل عنوان بريد إلكتروني بنجاح في حساب WhatsApp الخاص بك، مما يوفر طبقة إضافية من الوظائف والأمان.