شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون: ماسك يجب أن يواجه تحقيقًا جديدًا بسبب إنكاره موت أى قرود تجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه إيلون ماسك تحقيقًا متجددًا بشأن وفاة قرود اختبار شريحة الدماغ Neuralink بينما تستعد الشركة لبدء التجارب البشرية، حيث كتب أربعة من أعضاء مجلس النواب إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، جاري جينسلر، يطلبون من الهيئة التنظيمية التحقيق مع الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية بسبب التصريحات التي أدلى بها حول شريحة الدماغ الخاصة بشركة Neuralink، وفقًا لتقرير صادر عن Wired.

وتأتي هذه الأخبار بعد تقارير تفيد بأن عشرات القرود عانوا من مجموعة من المشاكل الصحية بعد تثبيت الزرعة، قبل أن يتم القتل الرحيم لهم في النهاية.

واجه ماسك منذ فترة طويلة جدلاً حادًا حول مزاعم بأن القرود التي اختبرت شركة Neuralink تقنية واجهة الدماغ الخاصة بها قد عانت من "معاناة شديدة".

وكتب الملياردير في رد على X في سبتمبر أنه "لم يمت أي قرد نتيجة لزرع Neuralink"، وأن القرود التي استخدمتها الشركة لاختبار غرساتها الأولى كانت "على وشك الموت بالفعل".

وبحسب ما ورد، تقول الرسالة، التي وقعها النواب إيرل بلوميناور، وباربرا لي، وجيمس ماكجفرن، وتوني كارديناس، إن ماسك كان يعلم أن هذا البيان كاذب، وأنه ضلل المستثمرين بشأن سلامة غرسة Neuralink.

وكتبت لجنة الأطباء للطب المسؤول غير الربحية PCRM أيضًا رسالة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات تطلب منها التحقيق مع ماسك بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية.

حصلت PCRM سابقًا على سجلات بيطرية قالوا إنها أظهرت أن شركة Neuralink أُجبرت على القتل الرحيم لما لا يقل عن 12 قردًا "كانوا يتمتعون بصحة جيدة سابقًا" بعد أن عانوا من أعراض بما في ذلك الالتهابات وتورم الدماغ.

حصلت شركة Neuralink على إذن لبدء التجارب البشرية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في شهر مايو، وقد سجل آلاف الأشخاص لزرع شريحة ماسك فى أدمغتهم، وبحسب ما ورد تخطط الشركة لزرع الشريحة فى 11 شخصًا في العام المقبل، و22000 بحلول عام 2030.

قدم ماسك العديد من الادعاءات حول إمكانات زرع Neuralink، حيث تهدف الشركة الناشئة إلى استخدامها لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل والشلل الرباعي على استعادة حركة الجسم بالكامل، قائلًا إنها يمكن أن تساعد في إنقاذ البشرية في معركتها مع الذكاء الاصطناعي.