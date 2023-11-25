شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شاحنة Cybertruck في طريقها أخيرًا للمتاجر بأمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، عن أن أول شاحنات Cybertruck في طريقها إلى المتاجر في أمريكا الشمالية، قبل الإطلاق الرسمي للمركبة الأسبوع المقبل، وسيتم تقديم أول Cybertruck للعملاء في 30 نوفمبر في حدث خاص يتم بثه مباشرة في مقر Tesla's Gigafactory في أوستن بتكساس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك في منشور على موقع X (المعروف سابقًا باسم تويتر): "الشاحنات الإلكترونية في طريقها إلى متاجر تسلا في أمريكا الشمالية!"

وعندما تم الكشف عن السيارة ذات الشكل غير التقليدي في عام 2019، وعدت تسلا بأن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2021، لكن الإنتاج تضرر بسبب التأخير الذي يقول ماسك إنه يتعلق بسعر البطاريات، وفي هذا الشهر، تم عرض Cybertruck للعامة خارج أماكن مثل مركز لينكولن في نيويورك.

وكشف ماسك في مكالمة أرباح تسلا أن الإنتاج الضخم الكامل للسيارة لن يبدأ حتى عام 2024، قال ماسك في مؤتمر عقد في أكتوبر مع المحللين: "نحن في المرحلة الأخيرة من Cybertruck".

يُعتقد أن ما يصل إلى 1.5 مليون مشتري قد دفعوا بالفعل 100 دولار لحجز سيارة Cybertruck، والتي تعد واحدة من أكثر عمليات إطلاق السيارات الكهربائية المرتقبة على الإطلاق.

ليس من الواضح متى سيتسلم هؤلاء المشترون سياراتهم، حيث تتوجه نماذج العرض إلى المتاجر، وتكون السيارة عبارة عن شاحنة كهربائية بالكامل ذات جسم زاوي ومن المتوقع أن تكلف 50 ألف دولار.

وقال ماسك، إن الشركة تهدف إلى إنتاج ربع مليون شاحنة سنويًا بحلول عام 2025، لكنه أضاف أن التصميم الفريد للمركبة يعني أن الشركة تواجه تحديات في توسيع نطاق الإنتاج.

تتمتع Cybertruck بنطاق بطارية يقدر بما يصل إلى 500 ميل، وستكون قادرة على التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.9 ثانية.