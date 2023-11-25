شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لـ فيس بوك وجوجل وشركات الـ AI الاستفادة من أحداث OpenAI الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون الدراما المتمثلة في قيام مجلس إدارة OpenAI بإقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان الأسبوع الماضي ثم إعادته إلى منصبه بنفس المنصب بعد ثلاثة أيام قد أتاحت فرصة لعمالقة التكنولوجيا المنافسين لتعزيز فرقهم بعلماء أبحاث من الشركة، والتي يُنسب إليها الفضل في تحقيق هذا الهدف، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي السائدة.

وفي حين أن المديرين التنفيذيين لـ Salesforce وMicrosoft قد طرحوا بالفعل دعوات مفتوحة لباحثي OpenAI للانضمام إلى شركاتهم، فقد أشار تقرير إلى وجود تدفق للسير الذاتية في Google حيث أظهر موظفو OpenAI رغبة في القفز من الشركة، بحسب موقع TOI الهندى.

بعد وقت قصير من إقالة ألتمان، استقال العديد من الموظفين من الشركة، لم يعلموا أن الدراما ستنتهي قريبًا بعودة ألتمان إلى الشركة بنفس الصفة، لا توجد معلومات حول ما إذا كان أولئك الذين استقالوا سيستعيدون الوظيفة في الشركة المدعومة من Microsoft أم أنهم سينتقلون إلى مكان آخر، وعلى أية حال، يبدو أن هناك أخباراً جيدة لهم.

وسط هذه الملحمة التي استمرت لثلاثة أيام، كان يُنظر إلى مايكروسوفت على أنها "الفائز" حيث تحركت بسرعة لتوظيف ألتمان والمؤسس المشارك جريج بروكمان، الذي استقال أيضًا بعد إقالة ألتمان وعاد الآن إلى OpenAI.

"عروض العمل"

في منشور على X، دعا مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce، باحثي OpenAI الذين تركوا المنصة للعمل في Salesforce. وأعلن أيضًا عن خطط لمساعدة أولئك الذين تأثرت هجرتهم بـ Open AI على تأشيرات O1 أو H1B أو تأشيرات أخرى.