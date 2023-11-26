شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة مايكروسوفت "Copilo" تحضر الاجتماعات وتلخص المستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت رسميًا برنامج Copilot لـ Office 365 للمستخدمين، ويمكن لأداة الذكاء الاصطناعي تلخيص المستندات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وحضور الاجتماعات نيابةً عنك، التى ترتبط بتطبيقات مايكروسوفت، بما في ذلك Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، أثبتت الأداة شعبيتها حتى الآن، ويعد برنامج Copilot سهل الاستخدام بشكل مدهش، وتعتمد الأداة أسلوب chatbot، لذلك من السهل المطالبة بها والوصول إليها حتى للعاملين غير التقنيين.

يمكن للعمال أن يطلبوا من الروبوت تلخيص المستندات الطويلة أو تحويلها إلى ملفات PowerPoint أو جداول بيانات ببضع ضغطات.

ويمكنه أيضًا الرد على رسائل البريد الإلكتروني وفحص صندوق الوارد الخاص بك، وسحب الرسائل الأكثر أهمية وصياغة الردود.

يستطيع Copilot قراءة سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة أو محادثات Teams وتقديم تلخيص للنقاط الرئيسية.

يمكن للعاملين أيضًا إرسال الروبوت إلى الاجتماعات نيابةً عنهم، عند تمكينه في مكالمة Teams، يستطيع Copilot تسجيل الاجتماعات وتوفير نص وفصل المواضيع التي تمت مناقشتها إلى مقاطع تسمى "الفصول".

كما يمكن أن توفر هذه الأداة مزايا للعاملين المشغولين والمثقلين بالبريد الإلكتروني وتساعدهم على العمل بسرعة.

ليس لديها الكثير من التخصيص حتى الآن، لكن مايكروسوفت تعمل على ذلك، وتخطط الشركة لإطلاق ميزة تسمى "يبدو مثلي"، والتي تتيح لبرنامج Copilot تقليد صوت المستخدم ونبرة صوته في رسائل البريد الإلكتروني والرسائل.

يتم تشغيل الأداة نفسها بواسطة OpenAI's GPT، وتستخدم DALL-E 3 الخاصة بشركة AI لإنشاء الصور.

يتمتع برنامج Copilot بمزايا واضحة لتوفير الوقت، ولكنه ليس خاليًا من المخاطر، فالطريقة الأكثر أمانًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي هي معاملته كمتدرب جديد وعديم الخبرة.

وقالت مايكروسوفت إن الأداة تهدف إلى مساعدة العاملين على الوصول إلى المسودة الأولى بشكل أسرع وتشجع المستخدمين على تحرير العمل النهائي والتحقق منه.