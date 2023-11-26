شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن Apple Pencil لجهاز آيباد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل "قلم آبل"، على تحسين الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع أجهزتهم اللوحية، حيث كان منذ فترة طويلة ملحقًا مفيدًا لمستخدمي آيباد، ومع طرح الجيل الثالث من قلم آبل الذي يتميز بموصل USB-C، تهدف آبل إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر.

بالنسبة للعديد من مستخدمي آيباد، قد لا تكون هناك رغبة ملحة في استخدام قلم Apple Pencil، كما قد يكون السعر (11900 روبية) 142.83 للجيل الثاني من Apple Pencil بمثابة رادع أيضًا.

ولحل هذه المعضلة، يأتي قلم آبل من الجيل الثالث مزودًا بمنفذ USB-C جديد تمامًا مع الاحتفاظ بالكثير من وظائف سابقه.

كل ما تريد معرفته عن Apple Pencil (USB-C) لجهاز iPad: يظل تصميم Apple Pencil (USB-C) مميزًا بشكل لا لبس فيه من Apple - فهو أنيق وبسيط ومصنوع بشكل جيد. يوفر اللمسة النهائية غير اللامعة قبضة مريحة، مما يمنع القلم من الانزلاق أثناء الاستخدام الطويل.

وتم الحفاظ على الشكل الأسطواني الانسيابي للقلم الرصاص، مما يوفر توزيعًا متوازنًا للوزن يبدو طبيعيًا في متناول اليد.

ويحافظ غياب الأزرار أو المفاتيح في الجزء الخارجي على البساطة التي تشتهر بها شركة آبل.

كما يتزامن التكامل السلس للقلم الرصاص مع جهاز آيباد مرة أخرى مع كيفية قيام آبل بالاتصال بجميع أجهزتها.

يقدم قلم Apple الجديد تغييرًا كبيرًا - حيث يتضمن منفذ USB من النوع C في نهايته للشحن والاقتران.

وأولت شركة آبل اهتمامًا دقيقًا للتجربة اللمسية للتفاعل مع هذا الملحق، وهو ما يتضح في آلية الغطاء.

ولشحن قلم Apple Pencil، ما عليك سوى سحب الغطاء، والذي يتم تثبيته مغناطيسيًا في الوضع المفتوح مع انزلاق سهل.

ومع ذلك، فإن منفذ الشحن USB-C يمثل خروجًا عن عملية الاقتران السلسة التي تظهر في Apple Pencil (الجيل الثاني)، بدلاً من وضعه بسهولة على جانب جهاز iPad، يتعين على المستخدمين الآن بدء عملية الاقتران يدويًا.

ولا يشكل منفذ USB-C مفاجأة حيث تقوم شركة آبل بالتحول تدريجيًا من منافذ Lightning لأجهزتها، كما لا يقتصر هذا التحول على إثبات الملحق في المستقبل فحسب، بل يبسط أيضًا عملية الشحن للمستخدمين الذين اعتمدوا بالفعل USB-C كمعيار لأجهزتهم الأخرى، وفي المقام الأول جهاز آيباد.