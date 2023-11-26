شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير شديد اللهجة لمنصات الشوسيال ميديا بالهند.. فيسبوك ويوتيوب على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير أن الحكومة الهندية حذرت شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيس بوك ويوتيوب، لتذكير المستخدمين بأنه محظور نشر محتوى مزيف ومحتوى ينشر الفحش أو المعلومات المضللة، وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين أن وزير تكنولوجيا المعلومات راجيف شاندراسيخار نقل التحذير في اجتماع مغلق.

واجتمعت الحكومة وشركات الإنترنت الكبرى حيث تم منحهم مهلة أسبوع لتحديث شروط الاستخدام الخاصة بهم والتي لم يتم تحديثها على الرغم من قواعد 2022 التي تحظر المحتوى "الضار" للأطفال أو الفاحش أو "الذي ينتحل شخصية شخص آخر".

وقال وزير تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد أشوينين فايشناو أيضًا إن الحكومة الهندية تعمل أيضًا على وضع لوائح لمعالجة مشكلة التزييف العميق – وهي وسائط (فيديو / صورة) يتم التلاعب بها رقميًا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ويمكن استخدامها لنشر معلومات مضللة.

وقال شاندراسيخار إنه يجب على فيسبوك ويوتيوب رفع مستوى الوعي بالقواعد من خلال تذكير المستخدمين في كل مرة يقومون فيها بتسجيل الدخول بأنه لا يمكنهم نشر مثل هذا المحتوى وإصدار تذكيرات، ونقل عن المصدرين قوله إنه بخلاف ذلك فإنه سيصدر توجيهات تجبرهم على القيام بذلك

بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير إن هذا مطلب “غير قابل للتفاوض” للحكومة، على حد قول أحد المصادر. قال Chandrasekhar مؤخرًا إن جميع المنصات وافقت على مواءمة إرشادات المحتوى الخاصة بها مع القواعد الحكومية.

وأبلغ شاندراسيخار أيضًا المنصات أنه سيتم ترشيح ضابط القاعدة السابعة الذي سينشئ منصة حيث سيتمكن المواطنون من لفت انتباه الحكومة إلى إشعاراتهم أو ادعاءاتهم أو تقاريرهم المتعلقة بانتهاك القانون من قبل المنصات.