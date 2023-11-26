شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن الدردشة الصوتية بـChatGPT بعد طرحها للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت OpenAI عن تحديث جديد لبرنامج ChatGPT، حيث قدمت أداة الذكاء الاصطناعي، المسؤولة عن شعبية OpenAI، ميزة الدردشة الصوتية والتى كانت مدفوعة مسبقًا بشكل مجانى، وذلك وفقًا لتقرير India today.

ChatGPT يجعل الميزة مجانية للجميع

وكانت ميزة الدردشة الصوتية متاحة في السابق فقط للأشخاص الذين كانوا يدفعون مقابل استخدام ChatGPT، ومع ذلك، فهى الآن مجانية لجميع المستخدمين.



ويجب ملاحظة ان خيار الدردشة الصوتية متاح فقط لمستخدمي تطبيق ChatGPT للموبايل، ولا يزال إصدار الويب لا يمنح الجميع خيار الدردشة الصوتية.

ولاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى التوجه إلى تطبيق ChatGPT للموبايل وتحديد رمز سماعة الرأس على اليمين بجوار مربع المطالبة، وعند الضغط على هذا الرمز لأول مرة، ستظهر نافذة منبثقة تصف ميزة الدردشة الصوتية.

والآن، اضغط فوق اختيار صوت واختر من بين الخيارات المختلفة المتاحة، وسيتيح لك هذا التحكم في صوت ChatGPT أثناء التحدث إليك، وبمجرد الانتهاء، سوف تكون قادرًا على التفاعل مع ChatGPT باستخدام صوتك.





فريق OpenAI يسخر من الفيديو التجريبي

كشفت OpenAI النقاب عن هذه الميزة من خلال مشاركة مقطع فيديو تجريبي على X ، ويمكن سماع الفريق في الفيديو مازحًا وهو يقول إنها كانت "ليلة طويلة" بالنسبة لهم، في إشارة إلى كل ما حدث في الشركة منذ خروج Altman الدرامي، و يشير الفيديو التوضيحي بعد ذلك إلى عدد الأشخاص الذين يعملون في OpenAI-778.

وعند مشاركة الفيديو على X، كتب جريج بروكمان، الذي استقال من وظيفته بعد خروج ألتمان، "تم طرح ChatGPT Voice لجميع المستخدمين المجانيين. جربه - يغير تجربة ChatGPT تمامًا."





سام التمان ضد OpenAI

تم طرد Sam Altman من قبل مجلس إدارة OpenAI بشكل مفاجئ، ومنذ ذلك الحين، كانت الشركة في حالة تغير مستمر ، ووفقاً للتقارير الأخيرة، هدد أكثر من 95% من موظفي الشركة بالاستقالة إذا لم يعيد مجلس الإدارة ألتمان إلى منصبه.

من ناحية أخرى، أعلن ساتيا ناديلا أيضًا أن ألتمان، إلى جانب موظفين آخرين مطرودين من OpenAI، سينضمون إلى Microsoft لقيادة فريق جديد يركز على الذكاء الاصطناعي.

بالاضافة إلى ذلك، كان لكبير العلماء والمؤسس المشارك لشركة OpenAI إيليا سوتسكيفر دور رئيسي يلعبه في خروج ألتمان ، وفي تغريدة، أعرب عن "أسفه العميق" لتورطه في القرار وكتب: "يؤسفني بشدة مشاركتي في إجراءات مجلس الإدارة، ولم أقصد أبدًا الإضرار بـ OpenAI، أنا أحب كل ما بنيناه معًا وسأفعل كل ما أستطيع فعله لإعادة توحيد الشركة."

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة OpenAI عن خروج Sam Altman في منشور بالمدونة، وجاء في منشور المدونة أن مجلس الإدارة لم يعد يثق في قدرة ألتمان على قيادة الشركة لأنه كان "غير متسق في اتصالاته مع مجلس الإدارة، مما أعاق قدرته على ممارسة مسؤولياته".