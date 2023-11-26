شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق سهلة لتحسين أداء لعبة فورتنايت بسرعة في 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
1 الدقة: تأكد من ضبطها على الدقة الأصلية لشاشتك لتجنب التشويش، إن أمكن.
2 حد معدل الإطارات: اضبط على معدل تحديث غير محدود أو لشاشتك.
3 وضع العرض: اضبط على DirectX12 إذا كان لديك بطاقة رسومات جيدة إلى حد معقول، أو على الأداء إذا لم يكن لديك.
4 إيقاف تشغيل غالبية الخيارات، أو ضبطها على أدنى إعدادات لها وإيقاف تشغيل خيارات مثل الإضاءة الشاملة والظلال والمعالجة اللاحقة.
5 إذا كان لديك بطاقة رسومات Nvidia، فقم بتشغيل DLSS لرؤية معدل الإطارات لديك يقفز بشكل ملحوظ.
وقال التقرير ، يمكن أن يؤدي وضع أداء DLSS إلى تقليل جودة العناصر المرئية بشكل سيء جدًا، لكن الإعداد المتوازن يعد وسيلة جيدة للسعادة ، كما إنها فكرة جيدة أيضًا تمكين Nvidia Reflex Low Latency، حيث سيقلل من تأخر الإدخال ويساعدك على الاستجابة بشكل أسرع.
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