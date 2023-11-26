شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق سهلة لتحسين أداء لعبة فورتنايت بسرعة في 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت أحد لاعبي فورتنايت، فإن التأكد من تشغيل لعبتك بأسرع ما يمكن هو الطريقة الرائعة لتحسين فوزك، وتُعد بعض النصائح والحيل للعبة Fortnite طريقة رائعة لتحسين قدرتك على اللعب، حيث يمكنك أيضًا تعزيز أدائك بهذه الطرق السهلة، وفقا لتقرير digitartlend.

1 الدقة: تأكد من ضبطها على الدقة الأصلية لشاشتك لتجنب التشويش، إن أمكن.

2 حد معدل الإطارات: اضبط على معدل تحديث غير محدود أو لشاشتك.

3 وضع العرض: اضبط على DirectX12 إذا كان لديك بطاقة رسومات جيدة إلى حد معقول، أو على الأداء إذا لم يكن لديك.

4 إيقاف تشغيل غالبية الخيارات، أو ضبطها على أدنى إعدادات لها وإيقاف تشغيل خيارات مثل الإضاءة الشاملة والظلال والمعالجة اللاحقة.

5 إذا كان لديك بطاقة رسومات Nvidia، فقم بتشغيل DLSS لرؤية معدل الإطارات لديك يقفز بشكل ملحوظ.

وقال التقرير ، يمكن أن يؤدي وضع أداء DLSS إلى تقليل جودة العناصر المرئية بشكل سيء جدًا، لكن الإعداد المتوازن يعد وسيلة جيدة للسعادة ، كما إنها فكرة جيدة أيضًا تمكين Nvidia Reflex Low Latency، حيث سيقلل من تأخر الإدخال ويساعدك على الاستجابة بشكل أسرع.