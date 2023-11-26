شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون روبوت تنظيف يمكنه التقاط الملابس المنتشرة فى غرفة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور علماء من جامعة كاليفورنيا في بيركلي روبوت مخصص لجمع الملابس، الذى يستخدم مجموعة من الكاميرات الملونة وكاميرات استشعار العمق، لجمع الغسيل في أكوام.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال البروفيسور كين جولدبرج، الباحث الرئيسي للدراسة، إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تصبح متاحة تجاريا في العقد المقبل، مما يعني أنه قد يكون لدينا جميعًا قريبًا مساعد آلي في جميع أنحاء المنزل.

في حين أن الإنسان قد يكون قادرًا على التقاط جميع العناصر مرة واحدة، فإن الروبوت المزود بأداة إمساك قد يكون قادرًا فقط على التقاط عدد قليل منها في المرة الواحدة، ولحل هذه المشكلة، صمم البروفيسور جولدبيرج ذكاءً اصطناعيًا يمكنه التقاط الملابس عن طريق التحكم في ذراع آلية.

وقال البروفيسور جولدبرج: "إنه يعلم نفسه عن طريق تشغيل دورة بشكل متكرر حيث يلتقط الملابس من سطح مستو، ويضعها في سلة، ثم يلقي السلة مرة أخرى على السطح المستوي، ويكرر ذلك".

كرر الذكاء الاصطناعي هذه الدورة 200 مرة والتقط أكثر من 2000 قطعة ملابس في هذه العملية.

جرب العلماء في البداية تقنيتين مختلفتين، إحداهما باستخدام كاميرا ملونة قياسية والأخرى باستخدام كاميرا خاصة لاستشعار العمق.

يمكن للكاميرا الملونة تحديد مكان الملابس ولكنها غالبًا ما تفشل في العثور على أفضل مكان لالتقاط عدة قطع من الملابس في وقت واحد.

من ناحية أخرى، كانت الكاميرا المستشعرة للعمق رائعة في رؤية الأماكن التي تراكمت فيها الكثير من الملابس، لكنها واجهت صعوبة في فهم الملابس الفردية.