تكنولوجيا: منصة X قد تخسر 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات

القاهرة - سامية سيد - تحقق X، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم تويتر، أكبر قدر من الإيرادات في الأشهر الأخيرة من العام، حيث تكثف العلامات التجارية حملاتها الإعلانية لموسم التسوق في العطلات، ولكن وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، قد يبدو تقرير أرباح الشركة لهذا الربع مختلفًا عن المعتاد.

واستنادًا إلى الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة التايمز، فإن أكثر من 100 علامة تجارية وحتى أنواع أخرى من المعلنين، مثل المرشحين السياسيين، أوقفوا إعلاناتهم مؤقتًا بالكامل على الموقع، بينما يفكر العشرات الآخرون في سحب حملاتهم، وإذا لم يعود المعلنون، فقد يخسر X ما يصل إلى 75 مليون دولار من أرباح الإعلانات هذا العام.

وبحسب ما ورد، تتتبع الوثائق كيف سيتأثر X بالعلامات التجارية التي تغادر الموقع، بما في ذلك العلامات الأولى التي أوقفت إعلاناتها مؤقتًا بعد وقت قصير من تغريدة إيلون ماسك المثيرة للجدل، حيث وافق على منشور تم وصفه بمعادية للسامية.

ونشرت منظمة مراقبة الإعلام Media Matters تقريرًا يظهر إعلانات على الموقع بجوار محتوى معاد للسامية.

ردًا على ذلك، رفعت X دعوى قضائية ضد المنظمة، متهمة إياها بـ "تصنيع صور جنبًا إلى جنب عن عمد وبشكل ضار تصور منشورات المعلنين على منصة الوسائط الاجتماعية التابعة لشركة X Corp بجانب محتوى النازيين".

وقالت شركة X في شكواها إن شركة Media Matters تعمدت خلق بيئة لعرض إعلانات من بعض أكبر المعلنين على المنصة بجوار "محتوى متطرف وهامشي".

ودافعت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي للشركة، عن X في منشور وقالت إن اثنين فقط من المستخدمين شاهدا إعلان Apple بجوار محتوى غير مستساغ على المنصة، وأضافت أن أحدها كان Media Matters.

وكانت شركات IBM وApple وDisney من بين العلامات التجارية التي سحبت إعلاناتها بسرعة من X بعد تلك الحوادث.

وأشارت Lionsgate على وجه التحديد إلى تغريدة ماسك كسبب لتعليق حملاتها الإعلانية، في حين كانت Ubisoft واحدة من أولى شركات ألعاب الفيديو التي سحبت إعلاناتها من X.

ووفقًا لتقرير The Times، أوقفت Airbnb ما يزيد عن مليون دولار من الإعلانات على X، وسحبت Netflix إعلانات بقيمة 3 ملايين دولار.

وقد تخسر X أيضًا 4 ملايين دولار من إيرادات الإعلانات بسبب إيقاف الشركات التابعة لشركة Microsoft لحملاتها مؤقتًا.