شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضربة لـ ميتا وإكس.. دراسة: تزايد نسبة حصول الأمريكيين على الأخبار من تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز "بيو" للدراسات -‏ وهو مركز أبحاث أمريكى غير حزبى ومقره واشنطن - دراسة تقول إن نسبة متزايدة من البالغين فى الولايات المتحدة يتلقون الأخبار بانتظام على تيك توك، ويتناقض هذا مع العديد من مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، حيث انخفض استهلاك الأخبار أو بقى على حاله تقريبًا فى السنوات الأخيرة.

وفى غضون 3 سنوات فقط، تضاعفت نسبة البالغين فى الولايات المتحدة الذين يقولون إنهم يحصلون بانتظام على الأخبار من تيك توك، أكثر من 4 أضعاف، من 3% فى عام 2020 إلى 14% فى عام 2023.

أصبح تطبيق تيك توك، المعروف فى المقام الأول بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، يتمتع بشعبية خاصة بين المراهقين الذين أفاد ثلثاهم أنهم استخدموا المنصة على وكذلك الشباب.



تيك توك

من بين البالغين، من المرجح أن يقول أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا إنهم يتلقون الأخبار بانتظام على تيك توك، ويقول حوالى ثلث الأمريكيين فى هذه الفئة العمرية (32%) إنهم يحصلون على الأخبار بانتظام هناك، وهى نسبة أعلى مما كانت عليه فى السنوات السابقة، وهذا بالمقارنة مع 15% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 49 عامًا، و7% ممن تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 64 عامًا، و3% فقط ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

يتلقى المزيد من مستخدمى تيك توك البالغين فى الولايات المتحدة الأخبار هناك أيضًا، حاليًا، ويقول 43% من مستخدمى التطبيق الصينى إنهم يحصلون بانتظام على الأخبار على الموقع، ارتفاعًا من 33% قالوا الشيء نفسه فى عام 2022.

من المرجح الآن أن يحصل مستخدمو تيك توك على الأخبار من التطبيق نفسه بنفس القدر الذى يحصل به مستخدمو فيس بوك على الأخبار من فيس بوك، ومع ذلك، فإن مستخدمى تيك توك أقل احتمالاً من مستخدمى إكس للحصول على الأخبار على الموقع.